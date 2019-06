Rentabilidad de empresas tecnológicas vendrá de servicios financieros

Rekha Chandiramani

rchandiramani@laestrella.com.pa



El 52% de los hogares en Estados Unidos utilizan Amazon en alguna medida, según datos de la consultora Mckinsey, hecho que Jorge Grieve, socio de la firma en Perú, atribuye a la ‘disrupción de lo digital'.

Grieve fue uno de los expositores en la primera sesión del XXXIV Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria, que se inició ayer en la capital. Allí habló sobre cómo las empresas disruptivas, léase los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Alibaba, etc., capitalizarían su inversión en tecnología, concluyendo que los servicios financieros son los que terminarán por repuntar las ganancias de los ecosistemas tecnológicos.

Esta disrupción, sostiene Grieve, está concentrando el valor en pocos jugadores, por lo que en una economía integrada ya los bancos no compiten entre sí sino contra estos jugadores. Y en su opinión, los bancos no saben cómo reaccionar, aun teniendo activos que las compañías ‘disruptivas' envidian, tales como el peso de la marca, el talento, la confianza del consumidor, los canales de venta, los clientes, etc.

Jorge Marangunich, gerente de seguridad corporativa de BCP (Banco de Crédito de Perú), agregó otro elemento al debate sobre el futuro digital y la seguridad de la banca: la incertidumbre. Dijo que las empresas deben gestionar la incertidumbre que genera el cambio digital. ‘En la banca, el liderazgo no es permanente', teniendo que navegar en entornos de volatilidad, complejidad, ambigüedad e incertidumbre.

Para el apoderado legal del argentino Banco Santiago del Estero, Alberto Zorrilla, la región tiene bajo índice de inclusión financiera y en parte se debe al miedo que tiene una parte de la población más vulnerable de ser alcanzado por organizaciones criminales a través de la digitalización. Estima que entre un 2 y 3% de la masa que se integra anualmente a los servicios de la banca, está expuesto a fraudes bancarios. Aun así, ‘la región tienen un nivel de seguridad bancaria bastante alto'.