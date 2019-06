Productores de cafés especiales de Panamá subastarán 5,650 libras el 16 de julio

Mileika Lasso

mlasso@laestrella.com.pa



Unos 86 compradores de más de nueve países se inscribieron para participar en la subasta electrónica The Best of Panama 2019, la subasta donde los cafés especiales panameños han ganado renombre a nivel internacional. La subasta electrónica se desarrollará el próximo 16 de julio de 2019 a las 6:00 p.m, hora de Panamá.

La Asociación de Cafés Especial de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés) confirmó el envío de muestras de los 49 lotes a los compradores que han mostrado interés en participar. Estas corresponden a 5,650 libras de los mejores cafés del país de los cuales 4,200 libras son de la variedad Geisha.

Plinio Ruiz, presidente de la SCAP, dijo que se están enviando a los compradores un total de 18 muestras de Geishas Lavados, 18 muestras de Geishas con Proceso, dos tradicionales Lavados, ocho tradicionales con procesos y tres Pacamaras.

“SCAP le envía previamente las muestras a los interesados para que ellos las puedan evaluar para que en la subasta puedan hacer sus ofertas y han mostrado mucho interés, es una edición limitada de café y los compradores conocen que tienen que apostar, y si recibimos entre 100 a 150 compradores interesados, nos vamos a sentir muy contentos, reiteró que es es una edición muy limitada del café de altísima calidad panameño”, dijo.

Hasta el momento, los compradores que han mostrado su interés por participar proceden de Francia, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Estado Unidos, Corea del Sur, Taiwán Singapur, China y Japón.

Entre los 49 lotes de cafés especiales están aquellos que lograron el mayor puntaje en la reciente Cata Internacional The Best of Panama y los cuales rompieron récord como cada año.