Las APP podrían dinamizar el empleo, afirma subadministrador de Panamá Pacífico

El proyecto de ley sobre las asociaciones público-privadas (APP) podría ser la fórmula para dinamizar la empleomanía en el país, afirmó el subadministrador de la Agencia Económica Especial Panamá Pacífico, Jorge Luis Rothery, en entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá .

Destacó que la agencia que opera en Howard es un fiel ejemplo del esquema de alianza público privada y que desde su creación ha sido ‘extremadamente exitosa'.

Para tener una idea de su éxito, indicó que solo dentro de esa área se han registrado 305 empresas, se han creado unos 8,000 empleos, de los cuales 2,500 son directos y anualmente realizan una inyección económica aproximada de $1,700 millones.

Respecto al proyecto de ley de las APP, reiteró que con ello no solo se busca acelerar el desarrollo de obras, sino también de servicios públicos, ya que el marco legal tiene como objetivo crear mayor beneficio para la población.

Para Rothery, el proyecto de ley fue presentado como una forma de reactivar la economía del país lo antes posible, debido a que se busca extender los casos de éxito o de mejores prácticas que se pueden lograr.

‘Como agencia, sabemos que esta iniciativa debe estar dentro de un marco institucional, y por eso es que se presenta el proyecto de ley. Cabe destacar que en él se contempla la creación de oficinas o agencias para el desarrollo que puedan regular la actividad de una APP. Lo principal es que todas las metas vayan de acuerdo al Plan Estratégico del Gobierno y bajo un trabajo en equipo de todos los actores relacionados a la parte gubernamental', apuntó.

Para el subadministrador, esta propuesta sería una eficaz herramienta que impulsaría la creación de empleos y destacó que los trabajos que ofrece Panamá Pacífico tienen un nivel de salario de unos $1,900 mensuales.

‘Estas cifras no se encuentra en ninguna otra área de Panamá. Una vez más demostramos que con las alianzas público-privadas que presentamos se pueden generar oportunidades de ingreso' económico.

Con estas estimaciones, Rothery indicó que se debe impulsar y exponenciar la atracción de inversiones en Panamá para así generar los empleos bien remunerados y hacer que los ‘panameños se capaciten para obtener esas plazas'.

Apuntó que de acuerdo a sus registros, el 50% de los empleados pertenecen al área de Panamá Oeste.

‘Esto es importante, porque son oportunidades de empleo para panameños que buscan mejor calidad de vida', recalcó.

‘El resultado de las asociaciones públicos privadas está relacionado a la generación de empleos, y es ahí donde a nosotros como agencia nos miden nuestra gestión en cada gobierno. Actualmente, estamos entrando con 8,000 empleos, pero las expectativas están sobre cuánto logremos registrar al dar por culminada nuestra administración', añadió Rothery.

Además, mencionó que la agencia es un claro ejemplo de APP, debido a que cuentan con un desarrollador privado y con las empresas, quienes les reiteran cuáles son sus necesidades al momento de invertir en el país. ‘Nosotros nos convertimos en facilitadores, pero siempre poniendo en primer foco el cuidado de los intereses del país. A pesar de los retos, creo que hay gran potencial de oportunidades para todos los panameños y el país', concluyó Rothery.

En ese contexto, el viceministro de la Presidencia, Juan Antonio Ducruet, manifestó en una entrevista televisiva que este proyecto de ley, al estar dividido en 16 capítulos y 84 artículos, pone limitaciones y deja claro qué servicios se pueden ejercer a través de la participación de las APP y cuáles no, porque se reitera qué activos forman parte del Estado.

‘Este tipo de participación para el Estado es de riesgo, porque al final lo que se hacen son acuerdos con empresas privadas para que inviertan en iniciativas que probablemente el gobierno no haga por no ser sus principales prioridades, como las de combatir la pobreza y establecer servicios públicos de salud, seguridad y educación, que por lo general no están incluidos en la participación público-privada', acotó Ducruet.

El viceministro de la Presidencia destacó que el proyecto de ley propone fomentar modelos como los que se establecen en Panamá Pacífico.

‘Con este tipo de ejemplos podremos resolver los problemas y, además, generar un modelo ganar-ganar donde el riesgo se distribuya pero que a su vez la inversión privada incremente. Todo esto es parte de la competitividad que busca tener el país, porque es un mecanismo para desarrollar obras que normalmente compiten con los temas que requieren prioridad', sustentó Ducruet.