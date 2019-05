Pixbae, la primera zona de comanejo para la pesca sostenible

Mirta Rodríguez P.

mrodriguez@laestrella.com.pa



La bahía de Pixbae fue designada como área marina de zona de comanejo para la pesca responsable de la república de Panamá, según quedó establecido en la Resolución ADM/ARAP N°012 de 3 de mayo de 2019.

Con ello ‘Panamá se convierte en pionero en delimitar una zona exclusiva para el desarrollo de la pesca responsable', dijo la Autoridad de los Recursos Acuáticos y Pesqueros (ARAP) en el marco del lanzamiento de la zona de comanejo, en el Colegio Básico General de Pixvae.

La iniciativa responde a la necesidad de la comunidad de pescadores de contar con una zona de exclusión de uso de redes en el área y que permita el desarrollo de la actividad de manera sostenible.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) estima que cerca del 10% de todos los desechos marinos presentes en los mares provienen de redes fantasmas.

Las redes fantasmas, al igual que la ‘sobrepesca', amenazan la vida de incontables especies marinas, ponen en peligro la supervivencia alimenticia y el sustento económico de los millones de pescadores artesanales.

UBICACIÓN Y PROHIBICIÓN

La bahía está ubicada en el corregimiento de Pixvae, una zona costera del distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, que además de ser conocida como un paraíso natural y con vocación turística, también es privilegiada por sus recursos pesqueros.

La zona de comanejo de la bahía de Pixbae cuenta con un área marina que cubre una extensión superficial de 34.11 kilómetros cuadrados, una longitud de norte a sur de 2.3 millas náuticas y un ancho máximo de 4.6 millas náuticas.

Dentro de este perímetro solo se permite la pesca de subsistencia o artesanal, con el permiso de pesca ribereña vigente; así como la pesca para fines científicos, autorizada según lo establezcan las normativas vigentes.

‘Es un gran logro para esta administración ser pioneros en la creación de la primera zona de comanejo para la pesca responsable...', ZULEIKA PINZÓN ADMINISTRADORA ARAP

Las prohibiciones están dirigidas a embarcaciones industriales, uso de artes de pesca, como nasas y palangres de todo tipo; redes de enmalle, trasmallos, arrastre o cualquier otra modalidad de red, según la normativa.

La administradora general de la ARAP, Zuleika Pinzón, expresó que esta iniciativa ‘representa un gran logro para esta administración: ser pioneros en la creación de la primera zona de comanejo para la pesca responsable, mediante un modo de gobernanza con responsabilidad compartida entre la ARAP y los pescadores, en el manejo de los recursos pesqueros'.

Pinzón exhortó a los pescadores a que continúen contribuyendo al desarrollo de una pesca sostenible que permita la protección y regeneración de los recursos pesqueros a largo plazo.

Subrayó que el trabajo debe continuar con la conformación de los comités de Comanejo y de Vigilancia de las prácticas pesqueras en la zona, con el fin de conservar los ecosistemas que sustentan las pesquerías, incluyendo a manglares y arrecifes rocosos.

La ARAP también se prepara para levantar información que permita la creación de otras zonas de comanejo para la pesca responsable en Taboga y Otoque.

La designación de la zona de comanejo forma parte de los compromisos que Panamá adquirió hace casi una década con la FAO, según el Resuelto /ARAP No. 003 de 18 de noviembre de 2009, donde adoptó el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO y sus Anexos; y el Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada de la FAO.

En 2018, la actividad pesquera mostró un descenso de 3.2%, por la menor captura de especies comerciales, según cifras de la Contraloría.

Según la FAO, Panamá es el país de mayor consumo per cápita de pescado en la región.

Se estima que cada panameño ingiere unos 23 kilogramos de pescado al año, una cifra que supera con creces el consumo per cápita de este alimento en el resto de países de la región, que consumen entre 1.7 kilos y 7 kilos por persona al año.