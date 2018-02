Panamá recauda un 3,2 % menos de lo presupuestado en ingresos tributarios

"Los ingresos tributarios no llegaron a la cifra presupuestada, pero fueron mejores que los recaudados en 2016 que se situó en $ 5.599 millones, es decir, un 1,6 por ciento más", explicó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, durante una rueda de prensa.



La estimación de 2017 contemplaba ingresos tributarios por $5.875 millones y aportes del Canal de Panamá al Estado por 1.600 millones de dólares para avanzar en consolidación y reducir el déficit fiscal ajustado del Sector Público No Financiero (SPNF) a un monto equivalente a 1 por ciento del producto interno bruto (PIB).



En la presentación, De La Guardia indicó que los ingresos totales del Gobierno Central en 2017 ascendieron a 8.623 millones de dólares, un 11,5 más que en 2016; y el gasto total fue por $10.442 millones, 508 millones o 5.1 por ciento más.



Entre tanto, el gasto de capital cerró con $3.730 millones, igual margen que el año anterior, que representó el 6,4 por ciento del PIB.



Sobre el déficit fiscal fue de $1.819 millones , un 3,1 por ciento del PIB, que reflejó una disminución significativa del 4 por ciento en relación al mismo período anterior.



El ministro detalló que los ingresos del SPNF alcanzaron los 12.432 millones de dólares, la mayor parte obtenida de los aportes del Gobierno Central y de la Caja de Seguro Social.



El ahorro corriente del Sector Público No Financiero fue positivo y mantuvo la cifra de $2.839 de dólares, que financió el 73 por ciento de las inversiones públicas.



Los principales proyectos financiados son el Metro de Panamá, la Renovación Urbana de Colón, construcción de hospitales, programas escolares, reordenamiento vial, entre otros.



Mientras que el balance total ajustado cumplió con la Ley de Responsabilidad Social fiscal, situándose en $602 millones o 1,2 por ciento del PIB, una mejora de $226 millones con relación a 2016, señaló el ministro.



En la difusión de los datos, el director de Análisis Económico y Social del MEF, Raúl Moreira, estimó que para el 2018 prevén un crecimiento de 5.6 por ciento, impulsado principalmente por sectores de transporte, construcción, almacenamiento, minera, comunicaciones e industria portuaria.



Además, la inversión pública-privada sustentará un auge en la economía por eventos como la Jornada Mundial de la Juventud y la participación de la selección de fútbol panameña en el Mundial de Rusia en 2019.