Panamá planea salir de la ‘lista gris' en un año; mientras, Gafi presiona

Mirta Rodríguez P.

mrodriguez@laestrella.com.pa



A menos de un mes de que el Grupo de Acción Financiera (Gafi) incluyó a Panamá en su ‘lista gris', el presidente Laurentino ‘Nito' Cortizo anunció que irá a Nueva York, Estados Unidos, en un primer intento de su gobierno para sacar al país de la ‘lista gris' de esta institución y así quitarse el estigma de paraíso fiscal.

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, adelantó que ya se tiene un plan de acción no solo para salir de la lista gris, sino para ‘nunca más' volver a entrar. Se tiene previsto sacar al Istmo de esta tercera inclusión de Panamá en la lista de Gafi en un período de un año.

‘La idea es que en forma sostenida cuando salga (de esa lista gris de Gafi), realmente no haya necesidad de volver a entrar', afirmó.

El ministro señaló que también se maneja una estrategia para la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y para la Unión Europea.

‘Ese es un compromiso firme, y en los próximos doce meses probablemente pudiéramos estar saliendo', aseveró.

CONOGRAMA DE INCLUSIÓN EN LISTA GRIS Panamá ha sido incluida en la lista gris del Gafi en tres ocasiones, en menos de 20 años. En 2002, durante la administración de Mireya Moscos. En 2014, durante la administración de Ricardo Martinelli. En 2018, durante la administración de Juan Carlos Varela.

Ayer, el Gafi publicó una nueva guía de recomendaciones sobre los especialistas en derecho, para sustituir a la anterior de 2007-2008, con la cual podría hacer más presión a los países en la prevención del blanqueo de capitales. ‘La guía es esencial para la implementación efectiva de los estándares de Gafi por parte de los profesionales legales', indica el documento.

De acuerdo con el regente del MEF, la estrategia para sacar al país de la lista gris inició con la creación de una unidad especializada, presidida por el ministro consejero, Alejandro Rojas. Aunque también la conforman funcionarios y el sector privado.

Sobre la visita a Estados Unidos, indicó que se reunirán con más de treinta inversionistas, de la banca e instituciones que tienen que ver con riesgo soberano. La economía de Panamá, las finanzas públicas, perspectivas, entre otros son algunos de los temas que se tratarán. ‘Será una reunión bastante importante', afirmó.

La delegación que irá a Nueva York la encabeza el presidente Laurentino Cortizo; el ministro del MEF, Héctor Alexander; la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimeé Sentmat de Grimaldo, entre otros.

Sentmat de Grimaldo manifestó que el objetivo principal de esta visita será ratificar el compromiso de Panamá en cumplir con los estándares internacionales que aseguren la exclusión del país de esta lista, darle continuidad a la operación bancaria, permitir que el sector financiero siga siendo un actor relevante en el compromiso que ha asumido y que ha manifestado este gobierno de dinamizar la economía panameña.

‘Las expectativas son favorables, ratificaremos el compromiso que ha manifestado el presidente Cortizo en mantener estándares de transparencia y en cumplir los requerimientos o los compromisos que como país hemos acatado y que hemos aceptado de cara a las recomendaciones de Gafi', expresó.

Los economistas advierten de que la inclusión podría impactar las corresponsalías bancarias, afectar la inversión extranjera directa y el grado de calificación de riesgo.

La primera inclusión del país en la lista gris del Gafi tuvo varios impactos en la economía panameña, entre ellos la pérdida de más de 70 corresponsalías bancarias.

No obstante, Sentmat de Grimaldo aseguró que a la fecha no se ha tenido impacto en las corresponsalías como resultado de la inclusión de Panamá en la lista. Aunque reconoció que la inclusión de Panamá en la lista, indiscutiblemente eleva el riesgo país; por ello ‘lo que tenemos que hacer es tener la disciplina en la ejecución de los acuerdos en los que el país se ha comprometido. Eso es lo más importante para asegurarnos que más allá de un efecto inmediato podamos darle continuidad a eso, no a la salida de corresponsales. Y lo más importante, tener, incluso, un número plural de corresponsales que estén interesados en el riesgo del país', expresó.

A su vez, aseguró que la banca se mantiene ‘robusta', financieramente ‘estable', y ‘sólida'; y en capacidad de seguir siendo un motor relevante para la economía.