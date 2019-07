Panamá mejora los requisitos y estándares de la calidad del cemento

Lourdes García Armuelles

lourdes.garcia@laestrella.com.pa



En el día de ayer, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, suscribió dos resoluciones ministeriales dirigidas a mejorar los requisitos y estándares de la calidad del cemento, tanto para el que se produce en Panamá como para el importado.

Uno de los documentos firmados es la norma técnica DGNTI-COPANIT 5-2019 de edificación, materiales de construcción, cemento hidráulico, en el que se establecen los requisitos químicos, físicos y de desempeño de los cementos de uso general y especializado, así como los requerimientos del empaque, transporte, almacenamiento y uso.

De igual manera, el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-90-2019 de evaluación de la conformidad para la comercialización de cemento, que promueve, entre otras cosas, el procedimiento para verificar y controlar la calidad de los cementos hidráulicos que se produzcan, se importen y comercialicen en la República de Panamá.

Ambos documentos normativos fueron sometidos a un periodo de discusión pública a nivel nacional, con la participación de los sectores público y privado, y de notificación a nivel internacional.

El ministro Martínez detalló que los informes responden a una necesidad manifestada primeramente por la Unión Nacional de Consumidores de Panamá (Uncurepa), quienes solicitaron formalmente a la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del MICI, la revisión y actualización de la norma técnica DGNTI COPANIT 5-2005 ingeniería civil y arquitectura cemento Portland. Clasificación y especificaciones.

Tras las consultas y análisis, se concluyó que se adoptarían las normas técnicas, en su versión actualizada, de la American Society of Testing Materials / ASTM (Sociedad Americana de Materiales de Prueba) siguientes: ASTM C 150; ASTM C 1157; ASTM C 150; ASTM C 91 y la ASTM 595.

Por su parte, Pedro Acosta, representante de Uncurepa expresó en una entrevista con La Estrella de Panamá que se siente satisfecho con la decisión, ya que tenían más de un año de estar exigiendo dicha aprobación.

‘Como representante supe de la aprobación, mas no de que esté en Gaceta Oficial, sin esto en vigencia las irregularidades seguirán', PEDRO ACOSTA UNCUREPA

Sin embargo, indicó Acosta: ‘Como representante supe de la aprobación, mas no de que esté en Gaceta Oficial, sin esto en vigencia las irregularidades seguirán. Al mismo tiempo, desconozco si ese documento es el mismo que se negoció desde un principio, en el 2016'.

A pesar de estos señalamientos, indicó que de darse un cambio o no, lo importante es que el sector pueda superar las anteriores normas técnicas que datan de hace 20 años.

Destacó que con la pasada administración no lograron que el entonces ministro del MICI, Augusto Arosemena, pudiera aprobar la norma que se pudo establecer desde el 2018.

‘Si se hubiera aprobado desde ese periodo hubiésemos podido regularizar muchos de los cementos que entraban al país con dudosa procedencia', recalcó.

Irregularidades

Otro tema por el cual el gremio discutió y que pusieron en conocimiento del exministro fue del cromo hexavalente. ‘Nosotros conocimos de algunas irregularidades del cromo hexavalente y de su capacidad de afectar la salud de las personas que regularmente manipulan esta sustancia. El Sindicato de Industriales de Panamá realizó un estudio detallado al respecto, pero consideró que es un tema que debe tener su espacio de debate, para así determinar una solución', culminó Acosta.