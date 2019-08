Panamá y Francia buscan mecanismos para excluirse de listas discriminatorias

EFE





Panamá y Francia acordaron este lunes buscar los mecanismos para excluirse de manera mutua de las listas discriminatorias en las que se incluyeron a raíz del escándalo de los llamados papeles de Panamá en 2016, informó una fuente oficial.



"Las partes acordamos trabajar de manera conjunta en buscar los mecanismos para sacar a ambos países, mutuamente, de las listas discriminatorias", dijo a los periodistas el ministro panameño de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, tras recibir al ministro francés de Presupuesto y Cuentas Públicas, Gérald Darmanin.



Este esfuerzo debe conducir a la exclusión por Francia de Panamá como país no cooperantes en materia fiscal, y Panamá a Francia "como país que nos discrimina", indicó Ferrer, unos minutos después de rendir un informe al Gabinete (Consejo de Ministros) sobre la visita de Darmanin.



Ferrer explicó que esto se va a lograr a través de unos grupos de trabajo de los que se conversó con el ministro panameño de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.



Destacó que estos grupos se reunirán de forma periódica para reforzar y fortalecer la cooperación franco-panameña.



Ferrer indicó que lo que se busca es salir de esta y otras listas "lo antes posible", para recuperar la imagen internacional panameña para que todos los demás países "entiendan que Panamá es un socio en el que se puede confiar, que es un destino apto para los capitales y las inversiones extranjeras".



Además de Ferrer, Darmanin sostuvo diversas reuniones de trabajo en Panamá durante su visita oficial, coordinadas por la Cancillería panameña, entre ellas una con el ministro de Economía y Finanzas.



En esta reunión "se decidió que se crearía un grupo de trabajo franco-panameño sobre cooperación en transparencia fiscal y se firmó una Declaración de intenciones" en ese sentido, dijo un comunicado de la Cancillería panameña.



Este grupo tiene entre sus objetivos identificar los mecanismos para retirar, en el menor tiempo posible, a Panamá de la lista francesa de países no cooperadores en materia fiscal y a Francia de la lista de países que discriminan contra Panamá.



El grupo se reunirá dos veces al año, de forma alternada, y de ser necesario hará encuentros extraordinarios, para fortalecer la cooperación franco-panameña, mejorar el intercambio de información, promover la transparencia financiera y reforzar las iniciativas en la lucha contra el lavado de dinero, señaló un comunicado de la Cancillería panameña.



Francia volvió a incluir al país centroamericano en su lista "de países no cooperativos" en materia fiscal tras el escándalo de los papeles de Panamá en 2016.



Los papeles de Panamá, la filtración de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho Mossack Fonseca, revelaron en abril de 2016 que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete panameño para crear sociedades "offshore" en distintos paraísos fiscales.



El escándalo puso en duda la eficacia y transferencia del centro financiero panameño y motivó a que Francia volviera a incluir a Panamá en dicha lista, en la que había estado hasta finales de 2011, y cuyas consecuencias se hicieron efectivas desde enero de 2017.