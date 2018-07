Panamá buscará atraer nuevos bancos en EE.UU. y Europa

El presidente de la ABP, Carlos Troetsch, explicó en rueda de prensa que la comitiva visitará "en septiembre próximo Washington y en octubre Londres, París, Fráncfort y Ginebra", con el fin de "dar a conocer los cambios" en el CBI para elevar su competitividad y "nos vean en la justa dimensión" como plaza segura.



Esa gira será acompañada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) que también, pero en 2019, "convocará en el país a los reguladores y banca corresponsal" a una cita para exponer la actual coyuntura del Centro Bancario Internacional, con más de 130.000 millones de dólares en activos en 2017 y un centenar de socios.



Troetsch sostuvo que ello tiene como finalidad animar a que otros bancos se asienten en Panamá, por su versatilidad en el negocio financiero y bancario, apalancada con "los más altos estándares" de control de calidad que, asumió, "muchos desconocen".



Admitió que hay que hacer ese esfuerzo para revertir "el golpe reputacional" que sufrió su país por escándalos financieros como el llamado Papeles de Panamá, que lo colocó como un centro de evasión de impuestos y blanqueo de capitales hace dos años.



"Somos mucho menos riesgosos pese a los golpes reputacionales", sentenció.



Acotó que los banqueros panameños han acogido "con entusiasmo" la negociación de un tratado de libre comercio (TLC) con China porque el país asiático mantiene presencia en Panamá desde hace dos siglos, pese a que recién hace un año se establecieron relaciones diplomáticas, rompiendo con Taiwán, por lo que no les hez extraño.



"Un TLC bien manejado puede ser una fuente de progreso", acotó el dirigente, quien añadió que el gobierno les ha pedido que acompañen "de cerca" la negociación.



Inversiones en los conglomerados logístico, turismo e industrial son "oportunidades" que pueden atraer capitales chinos en el marco de un TLC, y "porqué no" que nuevos bancos del gigante asiático se instalen en Panamá, como una plataforma para proyectarse al resto de Latinoamérica, apuntó.



Otra posibilidad es que bancos de capital panameño se expandan a China, actualmente no hay ninguno, pero si hay bancos internacionales que operan en los dos países, comentó.



Troetsch señaló, por otro lado, que Panamá "necesita" aprobar el proyecto de ley que tipifica como delito penal la evasión fiscal, solicitado por los organismos internacionales de regulación del negocio financiero, para evitar que el país vuelva a una lista discriminatoria.



Especificó que el proyecto tiene bastante consenso y se propone penas de 2 a 4 años de cárcel a partir de una evasión anual de 300.000 dólares, lo cual "elevará más el nivel reputacional" del CBI al haber "certeza del castigo" sin resquicios para una "utilización política" de la norma, un temor inicial.



Advirtió que hay un asunto por discutir, y es que los organismos internacionales pretenden que Panamá castigue también la evasión en otras plazas, lo cual, a su juicio, "no es posible" porque su país tiene y defiende su sistema de recaudación nacional, no global.



"El proyecto -como está en borrador- es un ejemplo para la región, para mejorar la recaudación y cierra las debilidades actuales del sistema", adelantó.



Admitió que "trae implícito" el considerar la evasión un delito precursor del blanqueo de capitales y aseguró que "no causará pérdida de competitividad" del CBI.



La ABP celebra hoy la III Cumbre Financiera Internacional enfocada en analizar los retos futuros del centro bancario y su modernización.