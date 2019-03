Panamá aspira a los 3 millones de turistas en 2020 pese a crisis en Venezuela

En declaraciones a Efe en el marco de la ITB de Berlín, la mayor feria de turismo del mundo, Him explicó que la contracción del turismo el año pasado fue del 3 % con respecto al ejercicio previo, hasta los 2,55 millones de personas.



La causa, agregó, fue la crisis en Venezuela, que había sido históricamente el segundo mercado emisor de turistas a Panamá (por detrás tan sólo de Estados Unidos), lo que provocó que la cifra de venezolanos que viajaban como turistas al país centroamericano cayese de forma notable.



Tras el tropiezo del año pasado, 2019 "se perfila mejor", explicó el ministro, que dijo que sigue en pie la meta de su departamento de alcanzar los 3 millones de visitantes.



Para seguir impulsando el turismo en el país, Panamá está diversificando su oferta, dejando atrás la imagen clásica como un destino muy centrado en el segmento viajero de negocios y las visitas al canal.



Ahora, agregó, la paleta de opciones turísticas en su país se ha ampliado de forma significativa e incluye biodiversidad, cultura, gastronomía, historia, naturaleza, aventura y experiencias con comunidades indígenas, una oferta más acorde con lo que demanda el turista moderno.



"Hemos dado a conocer un Panamá que el público no conocía", afirmó Him, que indicó que la estrategia está dando "resultados importantes".



En una presentación de la oferta de su país en la ITB, el ministro panameño subrayó que su país es "pequeño en territorio", pero "grande en diversidad".



La ITB de Berlín, que arrancó este miércoles y se prolonga hasta el domingo, acoge a unos 10.000 expositores de más de 180 países y espera atraer unos 160.000 visitantes, en su mayoría profesionales del sector del turismo.