Panamá anuncia que Grecia lo excluyó de su lista de paraísos fiscales

Panamá publicó el pasado 9 de marzo su primera lista de países que le aplican medidas discriminatorias o restrictivas, en la que está incluida Grecia junto con tras 19 jurisdicciones, como un "primer paso en la evaluación de acciones recíprocas" en materia migratoria, tributaria y arancelaria.



Una fuente oficial confirmó este jueves a Efe que tras la decisión griega, Panamá excluirá a ese país de su lista, en la que también están Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú, Uruguay, Venezuela, Croacia, Eslovenia, Estonia, Francia, Lituania, Polonia, Portugal, Camerún, Georgia, Rusia y Serbia.



"Como resultado de las acciones diplomáticas coordinadas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a los Ministerios de Economía y Finanzas y Comercio e Industria, Panamá recibió la notificación oficial de la República Helénica de su exclusión de la lista de países no cooperantes en materia fiscal", señala un comunicado de la Cancillería.



Precisó que, de acuerdo con la explicación oficial griega, ese Gobierno dejó de considerar a Panamá como "no cooperante en materia fiscal" después de que el país ratificó "la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal", y fue "excluido de la lista de países no cooperadores en materia fiscal emitida por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea".



"Este anuncio (griego) surge días después que la Administración del presidente Juan Carlos Varela emitiera una lista de 20 jurisdicciones de Latinoamérica, Europa y Asia, incluyendo Grecia, que le aplican medidas discriminatorias o restrictivas, como primer paso para aplicar medidas recíprocas", recalcó la Cancillería



Panamá seguirá "trabajando a nivel diplomático con el resto de las jurisdicciones de Latinoamérica, Europa y Asia para afianzar la relación bilateral, e impulsar los pasos necesarios para la exclusión mutua de listas discriminatorias de cara a fortalecer los nexos comerciales, económicos y de amistad que unen a nuestros pueblos", añadió el comunicado de la Cancillería panameña.



El pasado 15 de marzo los cancilleres de Panamá, Isabel De Saint Malo, y de Brasil, Alysio Nunes, conversaron para retirarse mutuamente de sus respectivas listas restrictivas, en una cita bilateral en el marco del Foro Económico Mundial para Latinoamérica, celebrado en Sao Paulo.



"Desde hace algunos años ya, Brasil tiene a Panamá en una lista de países con relación a temas fiscales. Lista en la cual no debemos estar, porque Panamá cumple los más altos estándares internacionales en materia de transparencia fiscal", señaló entonces De Saint Malo a Efe.



El tema de la lista panameña también habría sido tratado por los ministros de Comercio de Colombia, María Lorena Gutiérrez, y de Panamá, Augusto Arosemena, en una reunión en capital centroamericana el pasado 12 de marzo.