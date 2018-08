Ordenan revisión parcial al informe de la Cuarta Línea

Mirta Rodríguez

Tras la firma de un Memorándum de Entendimiento entre Panamá y Estados Unidos para impulsar el almacenamiento, la distribución y transmisión de energía, además de la inversión en infraestructura, la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica podría convertise en un capítulo internacional de la guerra comercial, hasta ahora fría, entre Estados Unidos y China.

Y es que de los seis proponentes para la precalificación de la obra, cuatro de ellos, entre los que están la colombiana Interconexión Eléctrica S.A. y los consorcios Chiriquí Transmisora de Energía, el consorcio Four Seasons y el consorcio Transmisión Vasco Nuñez de Balboa cumplieron con los requisitos de precalificación para la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica que licita Etesa, con una inversión de $500 millones aproximadamente.

Características del proyecto La construcción del proyecto Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica Chiriquí Grande-Panamá III 500KV se estima se construirá en un periodo de tres años con una inversión de cerca de $500 millones. Se prevé que la obra entre en operación en el año 2023, con una capacidad de transporte de 1280MVA/1,400 MW, bajo condiciones normales de operación y 1,800 MW en condiciones de emergencia. El proyecto, que constará de dos torres auto soportadas, comprenderá dos fases. La primera fase consistirá en la construcción de la línea de transmisión, con aproximadamente 317 km de longitud, la construcción de la subestación Chiriquí Grande 230 KV y la ampliación de la subestación Panamá III. En esta fase la línea operará en 230 KV. Y la segunda fase comprenderá la energización a 500 KV de la línea, para lo cual será necesario la construcción de dos subestaciones Chiriquí Grande y Panamá III. Las subestaciones de este proyecto se localizan en las provincias de Bocas del Toro y Panamá. La línea de transmisión recorrerá las provincias de Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Colón, Coclé y Panamá.

Sin embargo, los conglomerados chinos TBEA Co. LTD y China Electric Power Equipment and Technology no cumplieron, según el Informe de la Comisión Evaluadora, con el requisito de los 3,000 km de línea eléctrica construidas, en posesión y operadas actualmente por el proponenente, en tres países diferentes con al menos uno de ellos en América.

Cita el reporte que China Electric Power presentó una propuesta con 4,056 km de línea pero sólo se pudo comprobar 2,617 de ellas; se quedaban cortos para los 3,000 km requeridos en el Pliego de Cargos. Es el mismo caso de TBEA, la comisión evaluadora sólo pudo constatar 1,327 km de los 3,000 requeridos para precalificar, invalidando ambas propuestas. La DGCP se remite a la falta de pruebas para constatar la relación entre los constructores y operadores de algunas de las obras que presentaron para validar la experiencia del proponente.

Pero una de ellas, China Electric Power Equipment and Technology protestó el informe a través de una nota que la Dirección de Contrataciones Públicas acogió, ordenando así un nuevo análisis parcial del informe por parte de la Comisión Evaluadora.

La empresa china refuta el análisis de la comisión evaluadora apelando a que el Pliego de Cargos no exigía aportar evidencias sobre la relación entre las empresas que construyeron las obras y el consorcio proponente, y que la ausencia de documentos que no han sido establecidos expresamente como requisitos, no puede provocar su descalificación.

La licitación es por mejor valor con evaluación separada; y según el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Gustavo Bernal, será una ‘concesión' por 20 años, donde el contratista va a ‘construir' y ‘operar' por ese periodo para ‘transferir' a Etesa al final de ese periodo.

Los interesados querían realizar visitas de inspección previas a la presentación de la propuesta, a lo que Etesa accedió ‘en atención a solicitud de varios proponentes' pero aclarando que ‘no se absolverían consultas ni permitirían tomar videos o fotografías'.

Al respecto, Bernal dijo que, en base a su experiencia, esto ‘no' es usual. ‘Se debe revisar y dar el mayor acceso posible al proyecto', añadió.

De acuerdo con Etesa, la comisión evaluadora tendrá un nuevo periodo para hacer la evaluación parcial que le fue ordenada y remitir otro informe. Este periodo será de hasta cinco días hábiles luego de que sea surtida la resolución administrativa de Etesa que ordena la nueva evaluación. Una vez publicado el informe, se otorga un plazo de hasta cinco días hábiles para que las empresas y consorcios proponentes puedan presentar observaciones. Cumplidas las formalidades, Etesa deberá anunciar los resultados de las evaluaciones.