‘OCDE confunde residencias fiscales con las de inversión'

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reaccionó a la mención de Panamá en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dado a conocer el pasado martes, donde el organismo clasificaba tres tipos de visado como ‘potenciales peligros a la integridad' del Common Reporting Standard (CRS).

A través de un comunicado, el Gobierno panameño dijo que el informe malinterpreta los regímenes migratorios que aplica Panamá y que han sido compartidos con anterioridad por la autoridad competente a este órgano global.

El MEF agrega que el organismo internacional confunde las residencias fiscales con los esquemas de residencia migratoria por inversión.

‘El otorgamiento de residencias fiscales en la República de Panamá no está ligado a la realización de una inversión, sino que tiene otras condiciones y connotaciones y, por ende, no califica como una práctica fiscal perniciosa', detallan en la misiva oficial.

El economista Francisco Bustamante explicó que, en efecto, Panamá no discrimina entre residentes y no residentes para efectos de impuesto a la renta ni para tasas impositivas para nacionales y extranjeros. La diferencia es el origen de la renta (territorial), no la nacionalidad de quien la declare.

Bustamante comentó que la facilitación de documentos a jubilados o inversionistas no crea una ventaja impositiva que pudiera burlar los acuerdos de intercambio de información financiera de ciudadanos de países miembros de la OCDE.

El Gobierno recibió una avalancha de críticas en las redes por ‘ceder a todas' las solicitudes de la OCDE, mientras que algunos juristas fueron un poco más ácidos, tildando a las misiones oficiales de ‘perritos falderos'.

Un amplio debate se perfila en torno al tema, ya que los países amagan con quitar las corresponsalías, mayores costos bancarios y con la fuga de capitales.