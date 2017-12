Nuevo salario mínimo no satisfizo a todos

Mileika Lasso

mlasso@laestrella.com.pa



No todos quedaron muy contentos con el nuevo salario mínimo adoptado esta semana por el Gobierno Nacional.

El ajuste, que regirá a partir del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019, supone $34.48 más al salario percibido por un trabajador de la gran empresa dirigida al comercio al por mayor y por menor, así como restaurantes; mientras que esas mismas actividades, pero en las pequeñas empresas con menos de diez empleados, el ajuste es de $28.53 adicionales.

El ajuste aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 75 del martes 26 de diciembre de 2017, que fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional, y divulgado en la Gaceta Oficial 28433-A, beneficiará a 292 mil trabajadores —la mayoría en la gran empresa, con 6.5% ($6.50) y 4.5% ($4.50) de ajuste al salario mínimo de la pequeña empresa.

No obstante, Eduardo Gil, representante de Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) manifestó que no le complació la decisión tomada por el Ejecutivo, pues ‘mientras no se incorpore la deuda histórica (14 negociaciones), que provocó un divorcio entre el salario y los precios, existirá un vacío o faltante'.

‘Nosotros dimos una propuesta amplia con diferentes variables: reducción de las actividades económicas, la unificación de las regiones y salarios a nivel nacional y la equiparación de los salarios en actividades económicas similares'.

La propuesta del Conato era $915 al mes; mientras que la de los empresarios era de $0.005 y $0.01 por hora trabajada, pero no lograron acordarlo y el Ejecutivo, lo estableció.

Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), dijo que el ajuste aprobado por el Ejecutivo fue muy superior a la propuesta del sector empresarial. ‘Hay que comenzar a evaluar el ajuste mediante la productividad, pues se podría afectar la dinámica, ya que el sector de por sí viene de un arrastre de afectaciones'.

‘Nosotros esperábamos un máximo de 3.2%, pero el gobierno duplicó nuestra estimación, así que solo esperamos que sea sostenible en el tiempo', comentó Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Para Sousa, la fórmula utilizada debió ser discutida entre el sector trabajador y empleador, al igual que las variables que se tomarían para establecer el salario.

En tanto, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) advirtió mediante un comunicado que el ajuste ‘reducirá la capacidad del sector empresarial de contratar la mano de obra desempleada e incrementará aún más la economía informal del país'.

‘La experiencia ha demostrado que los aumentos del nivel de salario mínimo, ignorando la situación económica del país, puede crear un desempleo persistente, especialmente entre los trabajadores jóvenes menos calificados', destacó el SIP.

Con base en estadísticas oficiales, el SIP dijo que se estima que el desempleo total incrementó en un punto porcentual, pasando de 5.5% en agosto de 2016 a 6.5% en agosto de 2017, es decir, un poco más de 18,000 personas que se suman a las 102,944 personas desempleadas registradas en el 2016.

TRANSPORTISTAS GANAN MÁS QUE LOS PERIODISTAS

El nuevo cálculo del salario mínimo divulgado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) revela que el salario mínimo que devenga un periodista de radio, periódico y televisión es menor al que recibe un conductor de bus (nacional).

De acuerdo a las nuevas tasas, tanto en la región 1 como en la región 2 el conductor de buses (nacional) estaría ganando $3.14 la hora, mientras tanto un periodista comenzaría con un ingreso salarial de $3.12, es decir, dos centavos menos.

Por 48 horas laboradas al mes un transportista devenga $4.02 más que un periodista, cuyo salario bruto sería de 648.96, menos impuestos.

Aquellos que trabajan en la producción de programas de radio y televisión, películas, edición, videos, sonido o agencias de noticias, tienen un salario menor que los dos ejemplos mencionados, según la tabla estarían quedando en $2.85 la hora en la región 1, mientras que en la región 2 baja a $2.34 la hora.

Por otro lado, los camárografos y los que laboran en las telecomunicaciones si empezarían con el mismo salario mínimo que percibe un transportista.

La carrera de comunicación social tiene una duración de cuatro años en horario diurno, mientras que sería de cinco años en horario nocturno, en la Universidad de Panamá.

A su vez, la Universidad Católica de Santa María también cuenta con una carrera de comunicación social, también de cuatro años de duración, aunque con un costo mayor.