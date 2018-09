El nuevo ministro de Economía de Sudán rechaza el nombramiento

EFE

El recién nombrado ministro de Economía de Sudán, Abdalla Hamdok, rechazó hoy el cargo para el que le designó el presidente sudanés, Omar al Bashir, el pasado jueves, informó el gobernante Partido del Congreso Nacional (PCN).



Hamdok, que es vicesecretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UNECA), envió una carta a Al Bashir excusándose por no aceptar el cargo, según afirmó el portavoz del PCN, Ibrahim Sadiq, en una rueda de prensa.



En la carta, Hamdok expresó su "total disposición" para ofrecer "toda su experiencia en el ámbito económico" para servir a la economía nacional.



El economista sudanés, que reside en Adís Abeba, no explicó los motivos de su renuncia, pero una fuente cercana a su familia explicó a Efe que no quiere renunciar a su importante cargo en la ONU.



Hamdok ocupa su actual cargo en la ONU desde 2011 y cuenta con más de 30 años de experiencia como analista político y económico centrado en los desafíos de desarrollo de África, según informaciones de la web de la UNECA.



La Presidencia sudanesa anunció el aplazamiento de la ceremonia de investidura de los ministros, inicialmente prevista para el viernes, para la noche de hoy, para "permitir a los ministros nombrados que viven fuera del país que vengan al juramento con sus colegas", según un comunicado.



Al Bashir anunció esta semana una remodelación de su Gobierno, que incluyó el nombramiento de un nuevo primer ministro, Motaz Musa, y otras carteras importantes.



Entre ellas, nombró a Hamdok al frente del Ministerio de Economía, con la tarea de tratar de sacar al país de la crisis económica en la que está sumido.



Entre los principales problemas de la economía sudanesa, figura la alta inflación, que se ha alimentado en parte de la depreciación de la divisa local.