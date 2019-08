‘Los Motta eran dueños del gobierno pasado'

Gustavo A. Aparicio O.

El diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson, respondió ayer a grupos empresariales y de la sociedad civil que, a través de una marcha frente el Palacio Legislativo Justo Arosemena, exigieron su renuncia.

Durante una sesión de la Comisión de Presupuesto a la que la ministra de Vivienda, Inés Samudio, acudió a sustentar un traslado de partida, Robinson se refirió a un grupo de proyectos en entidades estatales que las constructoras no concluyeron y cuyas fianzas de cumplimiento a través de las aseguradoras tampoco se ejecutaron.

‘Queremos saber por qué no se han ejecutado las fianzas. El pueblo no debe ser el perjudicado con un contrato que alguien tiene y que tal vez la aseguradora esa, muchas como Assa, que es la aseguradora de los Motta y que ningún proyecto de ellos le ejecutan la fianza porque eran dueños del gobierno pasado ', exclamó Robinson.

Y agregó: ‘yo no sé si (los Motta) son dueños de este (gobierno), pero yo voy a estar aquí porque ese es el poder económico que no quiere que yo esté aquí, pero que cumplan con la ley y que no le roben al país', sostuvo Robinson.

La protesta realizada el martes pasado fue convocada por el ex candidato presidencial independiente Ricardo Lombana y un grupo de influenciadores de redes sociales.

En tal sentido, Robinson dijo que Lombana estuvo inscrito en un partido político y ahora tiene una aspiración presidencial y ‘él es el que viene a pedirle a Benicio Robinson la renuncia; a mí me trajo el pueblo, el pueblo fue el que votó por mí', indicó.

Precisó que quisiera saber si, de haber ganado la Presidencia, a Lombana le habría gustado que en 30 días de trabajo la ciudadanía le pidiera la renuncia. ‘Él tiene que señalarle al pueblo cuál es su objetivo, si es hacer política para él ser candidato en la próxima elección', enfatizó.