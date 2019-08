Ministro de Economía sustenta traslado de partida para honrar servicio de la deuda

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Héctor Alexander sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dos traslados de partidas por un monto total de $44.9 millones, cuyo propósito es honrar pagos al servicio de la deuda pública, creando ahorros al Tesoro Nacional.

El primer traslado correspondió a $36.3 millones y $8.6 millones, a un segundo traslado de partida. En ambos casos reemplazarán los pasivos no ejecutados y cancelarán otros pendientes lo que generará ahorros al erario público.

Destacó que algunos préstamos no fueron ejecutados porque estaban contemplados para proyectos que no se dieron y se convirtieron en ahorros de interés. Los traslados de partida presentados no representan impactos negativos al Presupuesto del Estado.

Junto al ministro Alexander participó en la sustentación el director de Presupuesto de la Nación, Carlos González y Eloy Fisher, secretario General, entre otros funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.