Ministro de Economía entrante critica contabilización del gobierno saliente

Rekha Chandiramani

El próximo ministro de Economía y Finanzas reunió a los medios este viernes para dar un avance de las actuales finanzas del Estado. "Es preocupante", dijo al referirse al balance parcial que han podido hacer durante la transición, ya que "no cuentan con la información suficiente, ni en calidad ni en cantidad, para hacer un balance realista" de las finanzas que heredan del quinquenio varelista.

Calculó el déficit anual en unos $500 millones anuales, algo que es "insostenible" en el tiempo. También criticó la contabilización del actual gobierno, que empezó a diferenciar las "obligaciones por pagar" de las "cuentas por pagar", cuando, según Alexander, deben consolidarse y considerarse el compromiso total para asignar la partida.

Acto seguido, confirmó lo que ya había adelantado la ministra saliente, Eyda Varela de Chinchilla, en su rendición de cuentas en días pasados, que no saben a ciencia cierta el monto adeudado a proveedores porque existen compromisos adquiridos por diferentes ministerios y entidades públicas durante esta administración, cuyas partidas no han sido asignadas, cayendo fuera del radar del MEF.

Por lo tanto, la cifra de $1,000 millones que calculó el entrante Partido Revolucionario Democrático (PRD) como el monto adeudado a proveedores locales, no fue confirmada por Alexander. "No tenemos las cifras aun", recalcó.

A su vez, explicó que no se puede hablar solo del déficit del SPNF sin considerar la totalidad de los compromisos adquiridos, porque si se cumple la Ley de Responsabilidad Social Fiscal pero dejando de pagar compromisos, se puede cumplir con el déficit pero se incrementa por otro lado la deuda acumulada.

La primera tarea que dijo implementará a su llegada la próxima semana será enviar un equipo a cada entidad para recabar la información sobre deudas y pagos pendientes, para luego brindar al país "un balance realista de la deuda".

Los mercados internacionales ven al país con buenos ojos, prueba de ello es el comunicado emitido esta semana por Citi dando un espaldarazo al país y el de la Superintendencia Bancaria, lo que da a entender en la visión del economista, que el país podrá acceder a fondos internacionales con cierta facilidad. "Tenemos optimismo en cuando a reestructurar el presupuesto para finalizar adecuadamente este año".

Colegio de Economistas opina

En un comunicado posterior a la conferencia de prensa de Alexander, el presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Samuel Moreno, dijo estar "altamente preocupado" por que el ministro designado no conozca todo el estado de situación de las finanzas públicas por algunas deudas que la administración (actual) no ha presentado. "Pensamos que es lamentable que no se presenten los libros abiertos de toda la situación fiscal del país".

En ese escenario, el gremio recomendó "realizar los pagos a los proveedores para dinamizar la economía, haciendo uso de líneas de crédito de corto plazo si los ingresos fiscales no alcanzan". A partir de allí, "un plan de austeridad con prioridades básicas y necesarias". Y finalmente, "una revisión de los subsidios para eliminar algunos que consideramos no son necesarios".