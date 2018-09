MICI: Contrato de Concesión de Minera Panamá se mantiene vigente

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 que aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., cuya concesión para explotar cobre fue vendida posteriormente a First Quantum (controladora de Minera Panamá), y de que First Quantum asegurara que el fallo de la Corte afecta la promulgación de la ley y no sus operaciones, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), emitió un comunicado.

A continuación el texto íntegro:

Al tiempo que respetamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Comercio e Industrias, como entidad responsable de la explotación de recursos minerales y de la atracción y la promoción de la inversión en Panamá, está dando atento seguimiento al caso sobre el Contrato Ley 9 de 25 de febrero de 1997, que aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A. (hoy Minera Panamá).

Luego de revisado este fallo, que aún se encuentra sometido a diversas etapas procesales, el MICI considera que el contrato de concesión minera firmado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla S.A., (Minera Panamá) el 16 de febrero de 1996, y su prórroga, se mantiene vigente en todas sus partes. El mencionado fallo únicamente declara en su parte resolutiva la inconstitucionalidad de la Ley 9 de 25 de febrero de 1997, sin embargo, no se pronuncia sobre dicho contrato de concesión.

El proyecto de cobre Minera Panamá consta de una planta de generación eléctrica de 300MW, una línea de transmisión eléctrica, un puerto internacional y una planta de procesamiento mineral. Hoy en día es uno de los proyectos más importantes en nuestro país, con la inversión privada de mayor magnitud en nuestra historia, la cual excede los 6,000 millones de dólares.

Actualmente, es el empleador privado más grande del país con una población laboral activa de más de 12,000 trabajadores y ha realizado compras a proveedores panameños superiores a 1,100 millones de dólares. A futuro, la empresa estima que una vez la planta entre en producción las exportaciones de cobre podrían alcanzar hasta 2,000 millones de dólares anuales.

Considerando los elementos arriba indicados, el MICI aprobó prorrogar la concesión por 20 años a solicitud de Minera Panamá mediante la Resolución No. 128 del 30 de diciembre de 2016 y publicada el 16 de agosto de 2017 en Gaceta Oficial.

La empresa está en su legítimo derecho de hacer las consideraciones legales pertinentes y esperamos que las mismas sean analizadas m estricto derecho y cumpliendo con nuestras leyes.

Reiteramos a la ciudadanía nuestro compromiso para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y la promoción de Panamá como centro estratégico de inversión extranjera en la región.