El mercado no es regional sino global, le dice experto a Centroamérica

EFE





Las empresas centroamericanas tienen que darse cuenta de que "el mercado ya no es Centroamérica sino el mundo", afirmó a Efe un experto que promueve la llamada "economía del marketing" como la vía para lograr la supervivencia empresarial en una era digital de alta competencia global.



Se trata de Fernando Anzures, el presidente ejecutivo de EXMA, una plataforma especializada en actualización de alto nivel para la industria del marketing en Latinoamérica con presencia en siete países, como indica la página web de su representación en Panamá.



Anzures reconoció que si bien en Centroamérica hay marcas autóctonas "extremadamente competitivas", son una minoría, y en general en la región "la preparación de las personas de las empresas y de las marcas tiene que dejar de ser regional".



"Hoy el mundo se está preparando para entrar en tu región", dijo Anzures directamente al empresariado, y más aún para llegar a Panamá, "que está localizado en un lugar foco y estratégico para un montón de compañías de todo el mundo", afirmó.



Asia, comentó Anzures, "tiene los ojos puestos en Panamá y no solamente para hacer inversiones, como lo está haciendo ahora, a través del Canal interoceánico, sino que va a venir a hacer inversiones en el desarrollo de marcas, de infraestructura de tecnología".



"Y ahí es donde las compañías panameñas y centroamericanas se tienen que dar cuenta que la transformación no solamente es digital sino que es también una transformación mental, hacer un cambio y una apertura que tiene un dinamismo al que probablemente no estábamos acostumbrados", explicó.



En el escenario actual la región en general adopta "mucho más rápido empresas que llegan de afuera que empresas que se crean en Centroamérica", indicó Anzures al hacer énfasis en la necesidad del cambio de la mentalidad empresarial.



Anzures visitó Panamá para presentar la EXMA-Expo Marketing 2019, un evento que cuenta con el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) que tendrá lugar el 5 y 6 de junio próximo en la capital panameña y al que se espera la asistencia de 1.500 personas.



El director de Mercadeo de la ATP, Enrique Sánchez, indicó que para este evento se han promocionado paquetes y publicidad a nivel regional, principalmente en las vecinas Colombia y Costa Rica.



"Queremos demostrar esa gran capacidad que tiene Panamá para albergar a EXMA, esta plataforma de talla mundial que es la más grande de marketing en toda Latinoamérica, donde estamos además en Colombia, Perú, Bolivia, México, Ecuador y en EEUU", dijo Anzures.



El objetivo de la expo, añadió, "es formar en empresarios, emprendedores y empresas esa cultura en la que el marketing dejó de ser solamente una herramienta para convertirse en un motor de crecimiento de cualquier marca, producto o servicio (...) lo que llamamos la economía del marketing".