Marriott apuesta por el potencial de Panamá y abre dos nuevos hoteles

El presidente de Marriott para Latinoamérica y El Caribe, Tim Sheldon, explicó a Efe que su confianza en Panamá se basa en el incremento constante de su producto interior bruto (PIB), en su conectividad y en su atractivo como plataforma regional para decenas de multinacionales de todo el mundo.



"Llevamos mucho tiempo en Panamá, tenemos una larga historia aquí. Panamá es un verdadero 'hub' para la región y es también un sitio fabuloso para hacer turismo", reconoció el directivo durante una entrevista en uno de los dos hoteles recién inaugurados.



Panamá, uno de los grandes motores regionales con un crecimiento medio en los últimos años cercano al 6 %, es el segundo país de la región donde Marriott tiene una mayor presencia, después de México, donde administra 79 hoteles.



La compañía gestiona actualmente 15 hoteles de lujo en el país centroamericano, de los cuales sus dos últimas incorporaciones han sido el W Panama, en el centro financiero de la capital, y The Luxury Collection Santa Maria, ubicado a las afueras de la ciudad y concebido como un hotel para estancias largas.



"Vamos a abrir otro, de la marca Residence Inn, en diciembre de este año, y también se está levantando otro de la marca Ritz Carlton, que aún no tiene fecha de inauguración", apuntó el ejecutivo, que declinó dar cifras sobre la inversión total de la compañía en el país centroamericano.



La cadena es consciente de que el país lleva varios años registrando bajos índices de ocupación hotelera, pero Sheldon restó importancia a esas cifras y dijo que las estrategias de Marriott son siempre a largo plazo.



"Obviamente nos gustaría que los niveles de ocupación fueran más altos pero no nos preocupa. Los hoteles no se construyen para recuperar la inversión en dos años, son negocios a largo plazo. nuestros contratos duran entre 20 ó 30 años", agregó.



La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) estima que en los dos últimos años el sector ha perdido cerca de 20.000 empleos, principalmente en la capital, y que actualmente la ocupación hotelera alcanza el 45 %, mientras que en 2010 rozaba el 70 %.



Los hoteleros panameños achacan las malas cifras al exceso de oferta y a políticas de Estado tardías en materia de promoción turística.



"Los dueños de los hoteles quieren que las campañas publicitarias sean continuadas y estables en el tiempo y que no se interrumpan cada vez que se celebran elecciones en el país", advirtió.



Sheldon admitió también que Panamá "no siempre ha hecho todo lo que podía hacer para promocionarse", pero dijo que el sector es más optimista hoy de lo que era el año pasado.



Los hoteleros, prosiguió, han puesto sus esperanzas en la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, una importante terminal de conexiones en la región; en el nuevo centro de convenciones de la ciudad que se construye a orillas del Canal y en los puertos de cruceros que se están construyendo.



"Es verdad que a Panamá se la conoce como la Miami latinoamericana y que las dos ciudades comparten cierta vibración, pero Miami no tiene un casco viejo y eso es lo que hace de Panamá especial, además de su paisaje", añadió.



La multinacional estadounidense, que no construye ni es propietaria de casi ningún hotel, sino que su negocio se basa en la gestión y venta de la marca, tiene presencia en los 33 países de Latinoamérica, incluido Venezuela.



"Aunque hay muchas dificultades, la vida en Venezuela sigue. El otro día volé desde Atlanta (EE.UU.) a Caracas y el vuelo iba lleno. Tenemos presencia en Venezuela desde hace mucho y no tenemos previsto cerrar ninguno de los cuatro hoteles que allí manejamos", aseguró Sheldon.