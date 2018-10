López Obrador dice que México dejará de vender petróleo al extranjero

EFE

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que el país extraerá únicamente el petróleo que requiera para satisfacer el consumo interno, y que se va a dejar de exportar este recurso al extranjero.



"Ya no se va a vender, en el mediano plazo, petróleo crudo al extranjero; queremos procesar toda nuestra materia prima", aseveró el político izquierdista en una conferencia celebrada en el sureño estado de Tabasco.



López Obrador manifestó que su Gobierno no aspirará a "extraer mucho petróleo", porque "esa es una herencia que se le tiene que dejar a las nuevas generaciones".



"Vamos a extraer solo lo que se necesita para nuestro consumo interno", agregó.



Para ello "lo que necesitamos es alrededor de 2 millones 500.000 barriles (diarios); esa es nuestra meta, no producir, como 2003 o 2004, 3 millones 400.000 barriles".



El político recordó que el petróleo es un recurso no renovable y que, por tanto, hay que "cuidarlo" y no apostar por extraerlo en cantidades "desmesuradas".



En lugar de esto, se trabajará en reforzar las energías renovables, como la eólica y la solar, en las que se hará una mayor inversión, señaló.



Pese a esto, el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) volvió a defender su planteamiento de que la producción de petróleo, de todas maneras, tiene que aumentar, porque actualmente "estamos produciendo apenas un millón 800.000 barriles diarios".



Desde la reforma energética de 2013, impulsada por el actual Gobierno de Enrique Peña Nieto, México ha perdido "un millón 200.000 barriles diarios de producción de petróleo crudo", dijo.



"Por eso es urgente extraer petróleo, intervenir para perforar pozos y sacar petróleo de pozos que ya están en producción y que requieren una intervención especial", aseveró.



El pasado julio, López Obrador anunció una inversión total de 304.000 millones de pesos (16.069 millones de dólares) para reforzar el sector energético mexicano y aumentar la producción petrolera.



El nuevo Ejecutivo, que comienza sus funciones el próximo 1 de diciembre, construirá una nueva refinería en el puerto petrolero de Dos Bocas (Tabasco), con la que el presidente electo pretende cumplir su promesa de campaña de dejar de comprar gasolina en el extranjero.