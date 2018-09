Logros de lucha contra la pobreza en Panamá están en peligro, dicen expertos

El país centroamericano, uno de los que más crece de la región, presentó recientemente los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 2018, un indicador que complementa a las mediciones monetarias tradicionales y que tiene en cuenta todos los elementos que conforman la pobreza: vivienda, educación, ambiente, trabajo y salud.



El Índice de Pobreza Multidimensional de este año arroja que el 19 por ciento de la población panameña vive en condiciones de pobreza multidimensional, un 0,1 por ciento menos que lo registrado en 2017.



Con el método tradicional, la pobreza y la pobreza extrema descendieron en 2017 hasta un 20,7 por ciento y un 9,8 por ciento, respectivamente, comparado con el 22,1 por ciento y el 9,9 por ciento registrados el año anterior, según los últimos datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



La socióloga y feminista Juana Camargo indicó a Efe que esa reducción se ha obtenido principalmente con base en subsidios gubernamentales, una herramienta que es cortoplacista y que no soluciona los principales problemas en materia de educación, salud y vivienda digna, pues "no son políticas de desarrollo".



"El Gobierne sostiene que en el 2017 evitaron que más de 155.000 personas vivieran bajo condición de pobreza como resultado de los programas sociales. Una eventual crisis económica puede provocar recortes en estos subsidios, lo que sin duda aumentaría el empobrecimiento del país", alertó.



Según Camargo, Panamá no debería tener esos índices de pobreza, teniendo en cuenta el crecimiento que ha experimentado en la última década y el nivel de consolidación de sus principales actividades económicas.



Entre esas actividades se encuentra el canal interoceánico, un importante sistema portuario, una de los aeropuertos más importante de la región, un sistema financiero de primer nivel y la zona franca más grande del continente.



Analistas locales han insistido en que esos sectores, que son los que más crecen, no son grandes generadores de empleo ni derrama económica, y han sostenido que debe impulsarse el campo y la industria manufacturera, a su juicio relegado en los planes gubernamentales durante décadas.



Panamá, cuya renta media es una de las más altas de Latinoamérica, es también uno de los más desiguales del mundo: "Esa disparidad de ingresos ha generado un orden económico social imbatible", añadió Camargo.



A pesar de que el crecimiento económico de Panamá es menor que hace unos años, el país sigue siendo uno de los grandes motores regionales y en 2017 su producto interior bruto (PIB) se expandió un 5,4 por ciento.



El sociólogo Marco Gandásegui aseguró por su parte que las clases medias y bajas no van a dejar de ser nunca "vulnerables" si no se invierte en reformas estructurales y si no se soluciona el problema del empleo informal.



"El 50 por ciento de la población tiene empleo informal, que no cuenta con contratos de trabajo ni seguridad social. Trabajan un día y al siguiente no. Esta es una de las principales causas de la pobreza".



También es una causa, de acuerdo al experto, la distribución de la riqueza, un problema acuciantes que es relativamente "fácil" de solucionar con distintas políticas públicas, pero que los Gobierno no ejecutan porque "no les conviene a las clases altas".



"Panamá es un país rentista, el grueso de los ingresos que tiene el Gobierno son producto de rentas que recibimos de nuestra posición geográfica. Esas rentas se distribuyen de tal manera que el 10 % recae sobre el 90 % de la población mientras que el 90 % va a parar al 10 de la población más rica", añadió.