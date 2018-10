‘En Latinoamérica carecemos de una visión de ciudad'

Marlene Testa

Claudia Dobles Camargo era una destacada arquitecta especializada en diseño urbano, en pro de la movilidad sostenible, antes de convertirse en la primera dama de Costa Rica. Ahora, desde la institucionalidad, pretende impulsar sus ideas en beneficio de una de las clases sociales que menor capacidad posee para acceder a una vivienda sostenible. La Estrella de Panamá , junto a otros medios regionales, la entrevistó en el marco del primer Congreso Latinoamericano sobre Sostenibilidad, Ecología y Evolución, que se efectuó en Costa Rica el 27, 28 y 29 de septiembre.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA VIVIENDA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE NUESTROS PAÍSES?

Es una necesidad básica e innata en el ser humano, porque ofrece un sentido de protección importantísimo para que, posteriormente, este pueda enfocarse en otras cosas como educación, capacitación y salud. En América Latina hay regiones que son deficitarias literalmente de vivienda; es decir, tienen muchísimas más gente buscando vivienda que unidades habitacionales. Nosotros (los costarricenses) no tenemos déficit de unidades habitacionales sino un traslape de la necesidad del usuario versus la unidad habitacional que está en oferta. ¿Qué significa eso? Que no puedo comprar la casa porque no tengo la capacidad adquisitiva para acceder a la oferta.

A NIVEL LATINOAMERICANO, ¿CUÁLES SON LOS RETOS A LA HORA DE REPENSAR LAS CIUDADES?

‘Tenemos un consumidor muchísimo más preocupado, que va a demandar en sus diseños el componente sostenible'.

Muchos. En nuestras ciudades latinas carecemos de una visión ciudad. En mucho sentido carecemos de planificación, nos quedamos con el esquema de la ciudad de la época colonial. Desde entonces no planificamos nada más, empezamos a crecer de manera completamente orgánica, con una visión carrocentrista. Pero ni siquiera esto lo planificamos... En América Latina tenemos problemas de conectividad con relación al transporte porque nunca planeamos el desarrollo urbano, inmobiliario y densidad, versus los puntos de conectividad de transporte público, red vial y redes de transporte alternativo que no necesariamente sean automotoras. Entonces, ¿qué tenemos? Ciudades que crecen de manera acelerada y eso genera mucha presión económica, pobreza e inequidad.

¿CÓMO SOLUCIONARLO?

Una de las grandes carencias que tenemos es la falta de compatibilidad entre la planificación urbana y la del transporte público. Y creo que muchísimas de nuestras ciudades están haciendo grandes pasos para empezar a disminuir esas brechas. Costa Rica se ha quedado atrás, pero Panamá está por licitar su tercera línea del metro. Mientras que Bogotá está por construir su metro. Medellín es una ciudad que está haciendo avances importantísimos en planificación urbana versus transporte público. En fin, creo que estamos empezando a entender que necesitamos concebir la ciudad como un todo de manera mucho más integral. No puedes sencillamente crecer de forma horizontal porque es insostenible.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA VIVIENDA VERDE O SOSTENIBLE?

Vivienda verde, o sea con criterios de sostenibilidad, de la manera en la que lo pongas, es lo mismo. Básicamente es una edificación que contempla conceptos a nivel cultural y climático de su entorno. Eso es lo primero. Muchísimas veces en nuestras ciudades latinoamericanas hemos fallado en los modelos de arquitectura porque no responden a nuestro entorno ni al nivel cultural ni climático. Pero no solo es el edificio, sino también dónde está ubicado, cómo lo dotamos de espacios públicos, de espacios verdes.

¿POR QUÉ SE ENFOCA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE CLASE MEDIA?

La clase media es la gran perdedora de nuestro esquema de acceso a vivienda. Ese no es solo un problema de Costa Rica, más bien es tema general en la región... Nos corresponde a nosotros, como institucionalidad, como sector público, crear diseños sostenibles para darle respuestas a esta población. La clase media tiene ciertas necesidades cubiertas para aspirar a viviendas con sostenibilidad, pero no tiene ni las herramientas financieras ni existe la oferta de productos inmobiliarios a los que pueda acceder.