Inquietud por aumento de salario mínimo en los puertos panameños

Un anteproyecto que busca incrementar el salario mínimo en los puertos panameños podría restarle competitividad al sector, denunció el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Nicolás Vukelja Duque.

El alto ejecutivo dijo que esta alza salarial estaría por el orden de los $525 mensuales, cuando actualmente se enfrentan con la competencia de puertos en Colombia que están otorgando descuento de 25% en relación a los costos que se registran en territorio panameño.

‘El sector portuario genera alrededor de 10 mil plazas de trabajo, un incremento en el salario mínimo de esa magnitud nos restaría competitividad y posiblemente traería altos despidos, para poder ajustarse a la realidad', comentó el presidente de la Cámara Marítima de Panamá.

Vukelja Duque indicó a La Estrella de Panamá que actualmente la Cámara, como gremio, lleva adelante reuniones con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), así como con otras entidades relacionadas con el tema para darles a conocer su posición y solicitar que evalúen bien este tipo de anteproyecto, ‘porque nos va a quitar competitividad'.

‘Estamos Lumes quatue min utat ex er se el ut luptat dit lore dunt ipit sequate essit ex exer sustio odolore etmin utat ex er se el ut luptat dit lore dunt ipit sequate essit ex exer