Indicadores de empleo, guía de acción a seguir

Laritza Lezcano

El desempleo es un concepto que por sí solo transmite inseguridad en el mercado laboral. Por lo que las variaciones al alza con respecto a este indicador económico son promotoras de inquietud para la sociedad civil, quien lo percibe inmediatamente como generador de desestabilidad económica.

La expresión directa la tenemos en el mercado local y las recientes cifras reportadas sobre la tasa de desempleo al primer trimestre de 2019. Acorde al reporte emitido por la Contraloría General de la República de Panamá, a marzo 2019 (6.4%) las cifras se elevan 0.6 puntos porcentuales en comparación con marzo 2018 (5.8%).

Ante este reporte, las mayores inquietudes se han dirigido a hacer señalamientos sobre la incidencia de la inmigración en la ocupación de plazas de trabajo locales, así como a la desigualdad de oportunidades y la baja remuneración salarial. Sin embargo, estas acotaciones se inclinan más a la determinación de la salud del mercado laboral, tema que escapa del marco conceptual de tasa de desempleo.

La tasa de desempleo es un indicador de la incapacidad de una economía para generar suficiente oferta laboral con miras a satisfacer la demanda que se origina de todas aquellas personas no ocupadas que buscan oportunidades de trabajo. Es decir, que nos proporciona de información sobre la oferta no ocupada más no sobre los recursos económicos del desocupado y de los miembros de su familia.

A la consideración de la afirmación previamente citada, es necesario la integración de otros factores al análisis de variaciones. A nivel macroeconómico, los cambios porcentuales pueden llegar a tener tal incidencia en el desarrollo y crecimiento que se hace transcendental que se integren a las comunicaciones conceptos y aclaraciones evitando caer en especulaciones de hechos.

A partir de las características del mercado laboral, reconocemos la existencia de otros indicadores, considerados como significativos a la hora de análisis holísticos para así debatir sobre los cuestionamientos que surgen con relación al empleo, la remuneración salarial y la decencia de las labores a desempeñar.

Entre estos indicadores claves del mercado de trabajo (ICMT) se consideran la magnitud de la economía informal, perfiles de desocupación, subocupación, educación, salarios y costos laborales, productividad laboral, así como cifras de trabajadores que viven en la línea de pobreza, actividad económica, horas de trabajo, etc.

Ante la claridad del concepto, como siguiente punto se deberían de determinar las situaciones que generan el desempleo de forma que se delimite la serie de hechos a los que la respuesta a esta inquietud pudiera inclinarse.

Acorde a las experiencias de los mercados, se reconoce que la desocupación de la fuerza laboral puede generarse de tres fuentes: la ‘friccional', estructural y cíclica. El primero es un estatus de desocupación caracterizado por ser voluntario y a corto plazo, originado de una decisión propia del individuo que decide de manera racional optar por la búsqueda de un nuevo empleo o el descanso de su vida profesional.

La expresión más directa del primer escenario la tenemos en las nuevas generaciones de jóvenes adultos, que reportan una alta rotación en los puestos de trabajo. Estos escenarios transmiten mayor seguridad en cuanto a certidumbre de los mercados al considerar manifiesto de optimismo de las personas sobre su capacidad de obtener ocupación a corto y mediano plazo.

Contrario a la fuente friccional, el desempleo estructural se caracteriza por ser ajeno a la voluntad del trabajador y, por términos, a largo plazo. Tal es el caso de que las compañías deben enfrentar la reducción de personal o buscar capital humano que se alinee a la implementación de los procesos que exigen conocimientos en materia, por ejemplo, de tecnología y análisis científico de información.

Otro escenario lo ubicamos en compañías que identifican ‘costo beneficio' mediante la reducción de gastos y agilización de procesos al contratar servicios ‘outsourcing' que conllevan a la reducción, inclusión y eliminación de departamentos internos.

No menos importante, el desempleo cíclico definido por el desenvolvimiento del mercado en general. La ilustración directa la encontramos en los períodos de contracción y recesión, donde las empresas deben ajustar su situación financiera corriente a las realidades del mercado. Considerando que en economías en expansión generalmente la tasa disminuye de forma gradual mientras en períodos de contracción se experimenta lo contrario.

Frente a este contexto, ¿dónde nos ubicamos con respecto a la región y el ámbito internacional? La respuesta inmediata sería que estamos mucho mejor que otras naciones si consideramos que los porcentajes de las tasas de desempleo son mayores que las locales.

Sin embargo, esta no es una respuesta que integra la realidad país en cuanto al equilibrio del mercado laboral ya que ignora características que inciden en estas cifras. La ilustración directa la ubicamos en las diferencias que existen entre los países y el desarrollo de sus sistemas de protección social, así como la ayuda en estatus de desocupación laboral.

Tomando como ejemplo la diferencia entre países desarrollados y aquellos en vía de desarrollo, donde en los primeros -que gozan de mejores indicadores de educación y salud- las personas cuentan con la suficiente certidumbre con respecto a temas de seguridad social -condiciones que permiten la búsqueda de trabajo acorde a sus expectativas-, lo que se traduce en tasas de desempleo más elevadas.

Mientras en el segundo grupo de países -los subdesarrollados-, dada a la poca o nula protección o ayuda social, las personas se encuentran frente a un escenario donde estar desocupado no es una opción, reportándose así un desempleo más alineado a la tasa natural.

El desempleo no es un indicador con posibilidades al 0%, dado que siempre existirá quien opta por no ocuparse bajo una decisión propia y que no condicione su estabilidad económica ni mucho menos su bienestar.

Se trata de una conducta que es observable en diversas economía en lo que al ingreso per capita respecta. Acorde a las referencias de tasa natural indicadas en materia, éstas oscilan entre el 2%-5%. Por lo que en el ámbito local nos ubicaríamos 1.4% por arriba del porcentaje de desempleo, el que una economía en punto de equilibrio entre oferta y demanda laboral debería de reportar.

Frente este contexto en el ámbito del mercado laboral nacional y los cuestionamientos que se generan por parte de la sociedad civil en busca de certidumbre en lo que respecta a estabilidad económica, se considera importante el debate y la transmisión de información sobre el tema, de manera que se reduzca la brecha entre la realidad y la especulación.