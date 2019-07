Impulsan anteproyecto para limpiar historial de crédito de morosos

Mirta Rodríguez P.

Un anteproyecto de ley que permitirá limpiar el historial de crédito de los consumidores o clientes morosos de los registros de la Asociación Panameña de Crédito (APC) está siendo impulsado por el diputado Rony Araúz.

En su propuesta, el diputado considera que la APC es ‘una herramienta muy importante y de gran ayuda pero en muchas ocasiones para algunas personas resulta inconveniente y se ven afectados al parecer injustamente'.

El anteproyecto puntualmente ‘se refiere a los casos en los que la persona después de haber cancelado su compromiso económico que mantenía con un agente económico puede continuar apareciendo meses, incluso años con esa marginal de crédito negativa en la APC'.

El anteproyecto indica que ‘prescribirán a los tres años contados a partir de la fecha de recepción del último pago a la correspondiente obligación o, en caso de que no hayan efectuado ningún pago, a los tres años contados a partir de la fecha en que debió realizar el primer pago. Transcurrido este plazo, el dato será excluido del sistema, base o banco de datos sobre historial de crédito que tenga la agencia de información de datos'. A su vez, señala que ‘cuando un consumidor o cliente cancele la deuda al agente económico, este, en coordinación con la agencia de información de datos, deberá actualizar la información a razón de borrar la nota crediticia negativa ya cancelada'. Indica ‘que dicha actualización deberá hacerse durante tres días siguientes al pago, de no realizarla se considera una falta grave'. El anteproyecto también establece sanciones que podrían alcanzar los $10,000 si no se cumple.

Desde la APC se conoció que están revisando el anteproyecto de ley.

Según cifras de la APC Intelidat, a junio de 2019 el saldo total del portafolio de crédito en los bancos suma $27,513,470,245. Y en las otras industrias alcanzan los $3,901,402,903.