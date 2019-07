Importarán de emergencia 60 mil quintales de cebolla de Estados Unidos

Mirta Rodríguez P.

mrodriguez@laestrella.com.pa



Panamá importará de emergencia 60 mil quintales de cebolla de Estados Unidos.

La importación del rubro será para abastecer el mercado nacional durante los meses de julio, agosto y septiembre, informó el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama.

El funcionario señaló que la importación de emergencia se dará debido a que ‘el anterior gobierno no tomó las medidas correctivas en la cadena agroalimentaria para evitar el desabastecimiento del rubro en el mercado nacional'.

La solicitud al Consejo de Gabinete para importar el rubro se logró en reunión extraordinaria de la Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla. La comisión, presidida por Valderrama y conformada por productores, comerciantes, importadores y autoridades de diferentes instituciones gubernamentales, también aprobó la reducción temporal al 0% del arancel de 72% que se aplica a la cebolla.

‘La importación se hará no porque en Panamá no haya cebolla, sino porque no hay la cantidad suficiente... Es un complemento, no un sustituto', LORENZO JIMÉNEZ ACPTA

En los últimos años, la producción de cebolla registra un déficit importante. Ha pasado de 1,200 hectáreas sembradas hace algunos años a 450 hectáreas en la actualidad.

En esta línea, el presidente de la Asociación de Comunidades de Productores de Tierras Altas (ACPTA), Lorenzo Jiménez, aclaró que esta importación se hará no porque en Panamá no haya cebolla sino porque no hay la cantidad ‘suficiente'. ‘La importación se dará como complemento, no como sustituto', aseveró él productor.

Valderrama adelantó que se espera que un primer lote de 30 mil quintales de cebolla entre este mismo mes de julio y el resto, en agosto. Con ello ‘vamos a poder abastecer el porcentaje de consumo en los meses de julio y agosto', puntualizó.

También se acordó que para finales de este mes se reunirán nuevamente para evaluar los inventarios, la situación real del mercado, la oferta y demanda y, de ser necesario, se extendería la medida por dos meses más.

Valderrama expresó que con este acuerdo se da un ejemplo de unidad entre los productores, comerciantes y las autoridades, ‘todos de manera solidaria con el país estamos resolviendo los problemas, buscando el bien común de los panameños. Estamos dando un ejemplo de unidad, de transparencia y hacer las cosas correctamente; confiamos que la medida vierta los resultados favorables para todos', dijo.

Por su lado, Joris Morales presidente de la Asociación de Comerciantes, calificó de histórica esta reunión al llegar a un consenso, respetando la voluntad del consumidor tras señalar que el control de precios seguirá a 80 centavos por libra.

Morales destacó que el grado de participación en la cantidad a importar estará determinado por la participación de compra de cebolla nacional en el periodo comprendido entre el 10 de julio de 2018 al 10 de julio de 2019.