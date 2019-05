Oscar García Cardoze

La metrología es importante en general, pero en la industria alimenticia se hace imprescindible, ya que cada vez más las empresas tienen el reto de asegurar la calidad de los procesos de fabricación de sus productos. La producción de alimentos en un mundo globalizado hace necesaria la aplicación de instrumentos de medición calibrados y sistemas de control de las mediciones debidamente estructurados que garanticen una cadena ininterrumpida de trazabilidad. Mantener los alimentos en condiciones óptimas, de tal manera que se garantice la salud de los consumidores, debe ser la principal preocupación de los productores de alimentos, encontrando en la metrología una gran aliada para tal propósito.

El control de la temperatura, por citar algún parámetro, en la producción de alimentos, determina el cumplimiento con estándares de calidad y sanitarios, es ahí en donde la metrología nos brida los elementos para medir adecuadamente, convirtiéndose en la mejor aliada de la industria alimentaria. No importa si deseas medir temperatura, humedad, acidez, PH o cualquier otra variable en un alimento, la metrología siempre es la clave. Independientemente del tamaño de la empresa, es importante que se implemente un sistema de gestión de las mediciones que garantice el control continuo y documentado de los procesos de medición.

La importancia de la metrología va más allá del cumplimiento de un requisito: es contar con mediciones exactas y confiables que ayudarán a las empresas a alcanzar y mantener altos estándares de calidad y ser competitivos. Todo esto lleva a los organismos de fiscalización, como Acodeco, por ejemplo, a desarrollar una tarea más ardua y mantener de igual forma instrumentos de medición adecuados a los estándares requeridos, a través de constantes programas de calibración de nuestros equipos para así garantizar las mediciones realizadas durante las inspecciones.

En algunas ocasiones nos han preguntado por qué Acodeco no supervisa la calidad de algunos servicios, como la de los restaurantes. Nuestra respuesta ha sido que la calidad de estos servicios no sólo no está normada en Panamá, como sí ocurre para algunos bienes (arroz, lentejas, porotos, entre otros), sino que incluso es casi imposible regularla. Imagínense la cantidad de platos distintos que pueden existir en la oferta gastronómica de los restaurantes en nuestro país, además de otros elementos muy importantes como las condiciones del local (si tiene aire acondicionado o si los baños están aseados), la amabilidad y eficiencia en el servicio de los saloneros, por mencionar algunos elementos.

Quizás por eso es que han surgido iniciativas tecnológicas a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes donde los consumidores hacen una valoración del servicio recibido y la comparten con otros usuarios.

Esto probablemente es más efectivo en lograr que las empresas ajusten ‘su calidad' antes que declaraciones de las propias empresas sobre la calidad de su servicio.

ADMINISTRADOR DE ACODECO