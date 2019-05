La importancia de los estados financieros

Myrja S. Ceballos M.

Parte de ser líderes y del manejo efectivo de una empresa es tener información al día que proporcione lo necesario para la toma de decisiones en un momento determinado. Más aún si se trata de solicitar un crédito bancario que facilite la operación del negocio.

Me llama mucho la atención que aún existen empresas que no cuentan con estados financieros, empresas con años de ejecución, quizás solo reflejan lo que quieren pagar, pero sí tienen declaración de renta y me pregunto: ¿es real la información que proporcionan a los bancos para solicitar un crédito?, ¿con qué la sustentan?

A modo de docencia, los estados financieros son los informes más importantes porque recopilan la salud financiera de la empresa, brindan un vistazo general de cómo el administrador o dueño ha manejado el negocio y lo que está realmente sucediendo en la empresa. En cuanto a la declaración de rentas, se recopila toda la información acerca de los ingresos y gastos generados en un periodo de tiempo y el cual debe presentarse ante las autoridades para el cálculo que se le hace al contribuyente en el pago de impuestos.

Cuando una empresa no tiene estados financieros, existen riesgos que puede enfrentar si va a solicitar un crédito. Pero, ¿qué información extraen los bancos e inversionistas para aprobar un financiamiento?:

1. Datos importantes de las razones financieras: Entre tres a doce razones financieras analizan los bancos para otorgar un crédito, tales como la razón de liquidez, la razón de endeudamiento y la razón de capital de riesgo.

2. Los diferentes estados de cuentas y sus detalles.

3. Las recomendaciones del contador donde refleja la opinión acerca del manejo de la empresa, si es viable o no, entre otras.

4. El histórico de la empresa y cómo ha sido su evolución o no en los últimos años.

5. Algo importante que ven los bancos es el renglón de las utilidades de la empresa. ¿Qué tanto distribuyo esas utilidades en mi negocio? ¿Lo uso para invertir más capital a la empresa para ayudarla a crecer o lo invierto en otro negocio? ¿Estás cuidando la gallina de oro o descapitalizando tu empresa?

Sin importar la decisión que tomen los dueños para la confección de los estados financieros por su costo, les comparto algunos beneficios de tenerlos:

1. Puedes ver realmente cómo está organizada la empresa (costos operativos, gastos, ingresos) para saber exactamente cuánto es la inversión que necesita en el momento de solicitar un crédito.

2. Brinda un detalle completo de la empresa donde el dueño se puede planificar, organizar y conocer las debilidades y fortalezas del negocio.

3. Otro de los beneficios muy puntuales de los estados financieros es la posibilidad de ver cómo está la salud financiera del negocio.

Toda información que sustente el movimiento del negocio es valiosa ante los bancos o entidades financieras; lo más importante es ser totalmente transparente en ello.

