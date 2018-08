Imitaciones lácteas son competencia desleal en el comercio de Centroamérica

EFE

Los productos de imitación de lácteos constituyen un comercio desleal por sus bajos costos y su engañosa publicidad para ser adquiridos, a diferencia de los derivados genuinos de la leche, dijeron hoy representantes de la Federación Centroamericana del Sector Lácteo (Fecalac).



En una reunión anual del Consejo Directivo realizada en la capital panameña, Erick Montero, coordinador técnico de Fecalac y director ejecutivo de la Cámara de Leche de Costa Rica, explicó que esos productos que son mezclas de componentes lácteos con grasas vegetales son comercializados de formas engañosas a consumidores.



"Formula láctea, leche modificada, leche fortalecida, queso análogo, queso imitación, queso procesado, son solo algunos de los términos de como se comercializa estos alimentos que al final no son lácteos", señaló el experto.



Precisó que esta actividad se suele hacer al faltar al reglamento centroamericano de uso términos lecheros, en la que Panamá aun no ha ratificado, y con productos debidamente etiquetados con leyendas engañosas.



"Esta es la competencia desleal más fuerte que tiene la industria láctea, porque las imitaciones son productos más baratos, que posiblemente una persona que tenga un presupuesto bajo establecido para satisfacer sus requerimientos alimentarios va a preferirlos, sin saber que está consumiendo", manifestó Montero.



El especialista de Fecalac señaló que la calidad de la leche debe registrar un cambio radical a corto y mediano plazo para hacer una transformación que impacte la región con buenas prácticas.



Sobre el consumo de lácteos interno, por país, especificó que el mayor consumo anual per cápita de este alimento lo tiene Costa Rica con aproximadamente 216 litros y el más bajo que apenas supera los 64 litros es Guatemala.



"En la región centroamericana el consumo de está en 110,07 litros, cuando la recomendación mínima establecida por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es de 150 litros al año", advirtió.



Sostuvo que la región tienen poca variabilidad en rangos de precio, pero la accesibilidad varia en los mercados dependiendo de los ingresos, costos de producción, entre otros factores.



Mientras, la presidenta de Fecalac, Vilma de Calderón, dijo a Acan-Efe que el sector lácteo forma parte importante del nicho agropecuario, cuya aportación al Producto Interno Bruto se sitúa en un 15 y 20 por ciento, agregando la parte agroindustrial.



Detalló que un 70 por ciento de las importaciones y exportaciones del comercio intraregional es de Centroamérica, mientras que otros terceros como Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda y Australia solo forman el 30 por ciento.



En la reunión, que se extenderá hasta mañana, Fecalac también abordará las normas técnicas, calidad, legislaciones de comercialización, transparencia en exportaciones y etiquetado de los producto.



En el encuentro se reúnen representantes del sector productor y procesadores de leche, autoridades reguladoras panameñas y especialistas de la industria.



Las conclusiones de la reunión servirán para seguir una hoja de ruta que ayude a fomentar programas y proyectos en la industrias lácteas con miras a alcanzar la sostenibilidad y competitividad en los países miembros, para lograr la soberanía alimentaria en la región.