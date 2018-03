ICEFI: ‘Panamá busca la transparencia financiera, no la fiscal'

Rekha Chandiramani

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) concluyó que a pesar de que Panamá ha estado participando en diferentes eventos e incluso ha firmado acuerdos de cooperación e intercambio de información con el Foro Económico Global de la OCDE, ‘todo parece indicar que dicho esfuerzo está encaminado únicamente a tratar de que se elimine al país de la lista de paraísos fiscales, lo que podría causar algún impacto sobre el funcionamiento financiero'.

‘¿Se imaginan a Cucalón como director de la DGI con el poder de meter preso a la gente? El problema de Panamá no es la evasión, sino la corrupción', ADOLFO LINARES ABOGADO Y EXDIRECTOR DE LA CCIAP

En el estudio ‘Perfiles Macrofiscales de Centroamérica 2017', el ICEFI señala que mucha de la información financiera suministrada por las instituciones, además de no estar disponible con la oportunidad y desagregación apropiadas, está dispersa a lo largo de los portales en forma de datos planos y no en base de datos, lo que hace prácticamente imposible su análisis. Por ende, denuncian que resulta fácil concluir que ‘los esfuerzos en materia de transparencia están enfocados en la transparencia financiera, y no en la fiscal'.

Por otro lado, el instituto centroamericano ve con preocupación que no exista voluntad política para habilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones del gasto público, el estancamiento del país en el Índice de Percepción de la Corrupción y la ausencia de Panamá en la encuesta de presupuesto abierto realizada por International Budget Partnership.

El estudio, que analizó la situación fiscal de seis países centroamericanos —Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá—, reconoce que el istmo está muy por encima de sus vecinos en lo que a crecimiento económico y desarrollo se refiere, ponderando la agresiva inversión pública en infraestructura con la construcción del metro, la ampliación del Canal de Panamá y la formación de expectativas positivas en los inversionistas privados. Pero apunta a la desigualdad existente, la corrupción y la ineficiencia gubernamental como ‘factores que en el mediano plazo podrían revertir el progreso alcanzado y significar un serio obstáculo para el desarrollo económico'.

En materia fiscal, el ICEFI señala que siendo el Impuesto sobre la Renta (ISR) el principal mecanismo recaudatorio del país, el gobierno debería considerar incorporar al Estado y sus empresas como agentes de retención, así como incorporar a los grupos económicos en colectivo o que todos los agentes importantes realicen la actividad de apoyo tributario.

El gobierno cerró el año 2017 con ingresos tributarios por el orden de $5,687 millones, de los cuales $3,048 millones corresponden a tributos directos y $2,638 millones a tributos indirectos.

VERSIÓN OFICIAL

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas listó todas las iniciativas que ha tomado este gobierno en materia de transparencia para cambiar esa imagen a nivel internacional. Entre ellas la implementación del FATCA, la Ley 51 que se aprobó para cumplir con el ‘Common Reporting Standard' de la OCDE, los acuerdos bilaterales de intercambio de información financiera, la firma del Acuerdo Multilateral de Intercambio y la Convención Multilateral para evitar la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, creado por la OCDE y firmado por Panamá el pasado mes de enero.

Algunas de estas iniciativas fueron duramente criticadas por muchos sectores en su momento, quienes defendían la soberanía fiscal, la independencia y la competitividad del país.

El debate de la penalización de la evasión fiscal aún está pendiente, además del proyecto de ley que preparó el Ejecutivo para modernizar el sistema financiero internacional de Panamá, que según sondeos previos de este medio, se perfila bastante controvertido, y con la situación de la Asamblea en este momento, ‘es muy poco probable que lo aprueben', dijo una fuente conocedora del tema.