‘Hemos estado diez años a la defensiva': Ricardo Zubieta

El gobierno se apresta a modernizar el sistema financiero para ofrecer nuevos productos y dar soporte jurídico a algunos que ya existen, pero que carecen de regulación. El proyecto de ley para la modernización del sistema financiero internacional de Panamá fue aprobado en Consejo de Gabinete el martes pasado, y será presentado ‘lo más pronto posible' ante la Asamblea Nacional. La Estrella de Panamá habló con Ricardo Zubieta, asesor externo del MEF y quien desde su inicio llevó la batuta del proyecto.

¿DE QUÉ TRATA LA LEY?

Es un proyecto bastante ambicioso, tiene más de 230 artículos para reforzar el sistema financiero y darle más modernidad y competitividad. Se tocan temas desde fintech , gestión patrimonial, seguros, valores y algunas funciones de las instituciones regulatorias, para darle más coherencia a todo.

LA UNIFICACIÓN DE LA LICENCIA BANCARIA QUE ESTABA EN EL BORRADOR, ¿SE CONCRETÓ?

Eso estuvo en un borrador inicial y se eliminó, no está en el proyecto final.

ENTONCES, ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS QUE SE HARÁN EN TEMAS BANCARIOS?

Los bancos y la Ley Bancaria no tienen ningún cambio. Lo que estamos haciendo es crear las Entidades Financieras Especializadas (EFE) que van a tener una única licencia, dentro de la cual pueden escoger distintas actividades. Eso lo va a aprobar y regular el MEF en los tres años iniciales, y luego serán supervisadas por la Superintendencia de Bancos.

LAS FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO (OFAP Y OMAP) QUE ESTABAN EN EL BORRADOR, ¿SE MANTIENEN?

Sí. Son estructuras nuevas a través de las cuales las familias de altos ingresos administran su patrimonio, incluyendo activos líquidos y no líquidos. La intención es darle una forma jurídica para que sea más fácil venderlo al exterior, que abogados y financieros puedan ofrecerlo como un producto con beneficios básicamente equiparados a los que ofrecen las SEM.

¿CÓMO SE VAN A EMITIR ESAS LICENCIAS Y QUIÉN REGULARÁ ESA ACTIVIDAD PARA EVITAR QUE SE PRESTE PARA EL LAVADO DE DINERO?

Son dos temas diferentes, no creo que estén relacionados. Cuando una empresa familiar se establezca en Panamá, el registro se deberá hacer a través del Ministerio de Comercio. Y como las necesidades de cada oficina familiar van a ser distintas, no podemos hacer un marco regulatorio rígido para ellas.

¿VAN A PAGAR IMPUESTOS?

Claro que sí. Les aplican las mismas tasas fiscales que al resto de los panameños. Ya no podemos estar inventándonos regímenes que solo aplican para los extranjeros y no para los panameños. No conozco de memoria las tasas porque cambiaron un poco desde el borrador inicial.

¿CUÁLES SON LOS AVANCES MÁS IMPORTANTES EN TECNOFINANZAS?

De las mesas consultivas salieron varios aportes como el crowdfunding y crowdlending , que son plataformas que ofrecen menús de proyectos de inversión, ya sea esperando una participación del negocio o un retorno del mismo. Le hemos dado la supervisión a la Superintendencia del Mercado de Valores porque puede haber una emisión de valores. Lo más importante en esta materia es la creación del marco regulatorio a la innovación, conocido internacionalmente como Sandbox, que se utiliza en la fase inicial de un proyecto de innovación. Como en Panamá tenemos tres reguladores financieros, los hemos incluido a todos, que serán dirigidos por Ciudad del Saber, además del MEF y Senacyt. También estamos incluyendo las Initial Coin Offering (ICO), que implica levantar capital para proyectos de innovación a través de tokens , en vez de acciones.

Y EN EL MERCADO DE VALORES, ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES?

Estamos liderizando la custodia de valores, poniéndole fecha de cumpleaños a la desmaterialización de los títulos valores; el año 2020, para las nuevas; y el 2023, para todas las vigentes.

¿HAY CAMBIOS EN EL SECTOR SEGUROS?

Sí. Hemos incluido algunos productos que van de la mano de la gestión patrimonial. Por ejemplo, el unit link, que son pólizas de vida que incluyen una parte fija y una parte variable.

¿CREE USTED QUE LO QUE SALGA DE LA ASAMBLEA SE ASEMEJARÁ A LO QUE PRESENTE EL MEF, EN EL ESCENARIO ACTUAL DE ENFRENTAMIENTO ENTRE AMBOS ÓRGANOS DEL ESTADO?

Quiero pensar que sí, porque es un proyecto que beneficia a absolutamente todos. Porque si no tenemos nuevas y más fuentes de ingreso en el país, entonces no habrá dinero para invertir ni para consumir. Con este proyecto ganamos como país, y ganamos todos.

¿CÓMO VA A SALIR PANAMÁ A VENDER ESTOS SERVICIOS AL EXTERIOR, DESPUÉS DEL GOLPE REPUTACIONAL QUE RECIBIÓ CON LOS PANAMA PAPERS, LA LISTA OFAC Y LAS CONSTANTES AMENAZAS DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DE ENLISTARNOS COMO PAÍS NO COOPERADOR EN MATERIA FISCAL?

No podemos ser ingenuos e ignorar lo que ha pasado. Y una de las razones que impulsó esta medida es precisamente que hemos estado a la defensiva por mucho tiempo. Estuvimos bajo la lupa, subimos nuestros estándares y ahora nos toca ofrecer nuevos servicios. Desde el año 1995 no emitíamos una ley con nuevos productos financieros. El país lleva 10 años abocado a equipararse a los estándares internacionales con una estrategia muy defensiva, pero en verdad no hemos hecho nada a la ofensiva. Y eso es lo que hacemos con esta ley, que se debe estar presentando a la Asamblea lo más pronto posible.