Héctor Alexander tacha de ‘insostenible' el déficit del país

En medio de que el gobierno entrante exige cuentas claras, el ministro de Economía y Finanzas designado, Héctor Alexander, alertó este viernes de que la situación de las finanzas públicas ‘es difícil' y tachó de ‘insostenible' el déficit del país.

En una conferencia de prensa, tras la repentina renuncia de la ministra saliente, Eyda Varela de Chinchilla, Alexander calificó de ‘preocupante' la disminución de la capacidad de ahorro en el Gobierno Central y en el Sector Público No Financiero (SPNF), que representan la principal fuente de financiamiento de las inversiones públicas en el país.

Expresó que la reducción de los ahorros del SPNF (el monto de los ahorros del SPNF en función de la producción) es una tendencia que se viene observando en los últimos doce años y ‘no es nada bueno para un sector público'.

Señaló que en los primeros cinco meses de este año, por ejemplo, se observa un déficit de más de $500 millones en los ahorros del Gobierno Central ( versus los gastos) y si es negativo significa que los ingresos corrientes que recibe el Gobierno no alcanzan para pagar la planilla, los intereses, los subsidios y otros gastos corrientes que tiene el Gobierno.

‘Esta es una situación obvia que a través del tiempo no puede ser sostenible', explicó Alexander, quien a su vez afirmó que si no se ahorra en el SPNF, por ejemplo, no se va ‘a poder invertir más de alrededor de $,1400 millones por año'. Y añadió: ‘Estaríamos obteniendo muy poca capacidad para invertir'.

El próximo regente del MEF cuestionó que los registros contables del gobierno actual no reflejan todas las obligaciones por pagar.

En ese contexto, criticó que la calidad y cantidad de información que ha recibido del ministerio hasta ahora, sobre el inventario de obligaciones por pagar y el inventario estimado a junio, entre otros, no les ha permitido poder realizar un análisis realista de la situación de las finanzas públicas.

‘En este momento no tenemos claro el inventario de las obligaciones por pagar que realmente tenemos, ni la antigüedad...', dijo.

Es más, mencionó que unas cifras estimadas que le dio la administración saliente (Varela) ya muestran que el balance fiscal del SPNF al final de este año (2019) puede tener un déficit superior a lo que es permitido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (RSF). La reforma a la Ley de RSF amplía el déficit fiscal de 1.5% a un 2%.

La normativa establece que el límite máximo de déficit del balance Fiscal del Sector Público No Financiero será de 2.0% del producto interno bruto (PIB) para 2018, 1.75% del PIB para 2019 y 2020, y 1.5% del PIB a partir del 2021.

En ese sentido, dijo que tan pronto entren el 1 de julio a la administración harán un diagnóstico importante sobre la situación financiera no solo a junio, sino a diciembre de l presente año.

Pero para ello, indicó, será importante tener un inventario completo de las obligaciones por pagar y omitió las cifras exactas, pues ‘aún no' las tienen.

Añadió que no solo requieren el inventario de las obligaciones por pagar, sino también la antigüedad de estas, puesto que con esa información será mucho más fácil aplicar la estrategia financiera que realmente les interesa en su administración.

‘Existen muchas obligaciones por pagar que no tienen partidas presupuestarias y tenemos que averiguar eso en las diferentes instituciones. Vamos a tener toda una fuerza de tarea desde que entramos para averiguar ese universo de cuentas por pagar que no tienen partida presupuestaria', indicó.

Manifestó que lo anterior les permitirá tomar un mejor pulso de cómo van a hacer el cierre de este año (2019) y los esfuerzos para balancear de la mejor manera lo que, anticipan, ‘está desbalanceado'.

También advirtió de que la dinámica y el impulso de la ejecución de las finanzas públicas que se está dando en los primeros seis meses de este año va a tener un efecto en el segundo semestre de 2019, pues el gobierno saliente es el que elabora el presupuesto actual y las modificaciones para la vigencia fiscal 2019 y se basa en una conceptualización inicial que tiene que ver con la evolución de los gastos e ingresos que se debería dar en este año.

‘Los resultados que podemos esperar es que a finales de 2019 reflejen básicamente una dinámica de administración financiera que se ha generado con este gobierno (Juan Carlos Varela) y que su efecto se va a estar viendo todavía a finales de este año y probablemente en el presupuesto del próximo año', detalló Alexander.

No obstante, aseguró que aunque saben que la situación financiera del país es difícil, están seguros de que van a poder enfrentar con éxito el desbalance de las finanzas públicas que están observando hasta ahora y que prevén de aquí a finales de año.

Por otro lado, Alexander resaltó que las finanzas públicas son un instrumento para el crecimiento y desarrollo de los países y no son los objetivos por sí mismos. ‘Al final del día, al ser un objetivo de crecimiento y desarrollo importante para la nación, lo que se persigue es que esa estructuración de las finanzas logre beneficiar en lo cotidiano a la población panameña', acotó.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Jorge González, expresó que le tocará al gobierno entrante revisar y hacer los ajustes necesarios para el avance de las obras. ‘Es parte de los retos que tiene la próxima administración. Hay un presupuesto de 2019 y les tocará revaluar el anteproyecto que ya estaba haciendo el MEF o revisarlo, y hacer los ajustes necesarios', puntualizó el ministro González.

Mientras que, el presidente del Colegio de Economistas, Samuel Moreno Peralta, lamentó que no se presenten los libros abiertos de toda la situación fiscal del país e indicó que le tocará a la nueva administración gubernamental tener que realizar unos préstamos de corto plazo para cubrir el difícil fiscal en atención a los pagos a los proveedores y los gastos de funcionamiento del Estado.

Como gremio, según Moreno, recomiendan una política de austeridad completa hasta tanto se pueda alcanzar el equilibrio presupuestario. Así como también revisar algunas partidas presupuestarias y reorientar en función de las prioridades.

A la vez, Moreno urgió una revisión completa de los subsidios e incentivos que el Estado panameño tiene hasta hoy, pues considera que ‘no es posible que una economía tan pequeña como la de Panamá se tenga subsidios por más de $1,500 millones al año. Es insostenible y, por ende, recomendamos una revisión y prioridades para eliminar algunos subsidios'.

Para el economista, es necesario realizar los pagos a los proveedores para dinamizar la economía; si los ingresos fiscales no alcanzan, gestionar una línea de crédito de corto plazo para hacerle frente a esas obligaciones y, a partir de allí, elaborar y seguir un plan de austeridad con prioridades básicas y necesarias. Finalmente, recomienda que se haga una revisión de los subsidios para eliminar algunos que considera innecesarios.