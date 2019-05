Gobierno extiende subsidio a la leche grado C

Mirta Rodríguez P.

El Gobierno Nacional extendió por seis meses más el subsidio que otorga al litro de leche grado C que se vende a los industriales, según quedó establecido en la resolución OAL-047-ADM- 2019 de 30 de abril de 2019, publicada este fin de semana en la Gaceta Oficial No.28771-A.

Con ello, el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) continuará subsidiando los 10 centésimos del costo del precio de litro de leche grado C que los medianos y pequeños productores le venden a las plantas procesadoras y comercializadoras.

De acuerdo con la resolución, se apoyará con recursos financieros no reembolsables a los productores de leche grado C que realicen ventas a las plantas procesadoras y comercializadoras, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.

También se determinó que las plantas procesadoras y comercializadoras actuarán como agentes recaudadores y pagadores de la compensación autorizada.

Cabe destacar que el precio base obligatorio para el litro de leche grado C que se vende a todas las plantas procesadoras y comercializadoras se fijó en 38 centésimos, según consta en la resolución OAL-032-ADM- del 08 de marzo de 2018.

La suma del precio base pagado (por las plantas procesadoras y comercializadoras a los productores) por litro de leche grado C , más la compensación (de $0.10) no podrá superar los $0.50.

La extensión del subsidio es para asegurar el mercado y precios equitativos del producto de la leche grado C, según la resolución.

‘Debido a los excedentes cíclicos que presenta la producción de leche grado C se requiere tomar medidas que apoyen al pequeño y mediano productor permitiéndoles mantener la actividad de forma sostenible, por medio del periodo establecido en la resolución', destaca el documento.

‘El precio de la leche grado C debe ser la que recibe el productor y no menor. Por eso no se le debe llamar subsidio al productor', BELISARIO CONTRERAS PRODUCTOR

Añade que es ‘responsabilidad del Estado panameño, y en particular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), garantizar la seguridad alimentaria de la población, procurando un adecuado abastecimiento de alimentos, en cantidad, oportunidad, calidad y precios accesibles a los distintos estratos sociales'.

‘Una de las responsabilidades del MIDA es tomar medidas que garanticen a los productores, especialmente a los pequeños y medianos, la colaboración, la colocación de sus productos en el mercado nacional o del exterior, a precios justos y estables, tomando en cuenta los intereses del consumidor nacional', dice textualmente la resolución que extiende el plazo del subsidio.

La leche grado C es utilizada para la fabricación de productos como el queso, leche evaporada y condensada.

Por su lado, el productor de leche Belisario Contreras expresó a La Estrella de Panamá su visión respecto al apoyo económico que el Gobierno les viene dando desde hace algunos años.

En ese sentido, Contreras ‘no' considera esos 10 centésimos como un subsidio al productor nacional, sino más bien como un ‘complemento al precio del producto'.

Y es que opina que ‘el precio de la leche grado C debe ser la que recibe el productor y no menor'. ‘Por eso (a lo anterior) no se le debe llamar subsidio al productor, sino subsidio al consumidor, porque tendríamos que pagar un producto más caro si fuera el queso fabricado con leche grado A; o si se importara ese queso, haciéndole daño a las familias de productores que trabajan en este rubro', expresó el productor.

Lamentó que ‘el diferencial del precio de la leche grado C solo es hasta diciembre, porque todos sabemos el daño que se le haría al sector ganadero si se baja el precio de la leche grado C en el mismo momento en que el precio de la carne nacional compite con producto importado.

Por su lado, resolución también señala que ‘la industria de productos lácteos ajusta los precios de compra de leche a la calidad de la misma, por lo que es necesario ajustar el precio base a un precio referencia, permitiendo mantener los productores elegibles dentro del apoyo financiero no reembolsable aprobado por el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario'.