Factores SMG, ¿cómo impactan las preferencias de inversión?

Laritza Lezcano

periodistas@laestrella.com.pa



En el mundo corporativo, las conductas adoptadas tanto por la empresa pública y privada con relación a lo que la ética y el respeto a la sociedad se refieren, pueden llegar a tener un impacto que no solo es permisible en el día a día de nuestras vidas y nuestro entorno, sino también a nivel financiero.

Estudios académicos sobre la responsabilidad que adoptan las corporaciones con relación a temas de ética reportan que existe una relación positiva entre la implementación de medidas con respecto a factores sociales, medioambientales y de gobernanza (SMG) y los retornos originados de su crecimiento orgánico.

Los factores SMG son un tema traído a colación hace más de 25 años, considerando que ciertas unidades de una determinada sociedad exigen el aplicar medidas al desarrollo de operaciones de las industrias y sus sectores con el último beneficio de la sociedad en general en cuanto al control de ciertas prácticas se refiere. Principal atención en el tema se observa por parte del público inversionista, especialmente los categorizados como millennials , quienes exigen una inversión responsable de sus capitales.

Así lo confirma el informe denominado: ‘What investors think about social responsability?' (Schrodes, 2016), el cual también hace mención de la postura adoptada por parte de profesionales del sector financiero y de inversiones que como respuesta a la demanda de productos y servicios orientados a la consideración y respeto de dichos factores han iniciado la integración el estudio de estos mismos en sus análisis de cobertura de empresas y reportes de recomendaciones.

Dicha reacción por parte de los profesionales del sector no debe de sorprender, ya que, si se interpreta desde el análisis de la industria considerándose una de las cinco fuerzas de Porter aplicables al análisis de la competencia —‘La amenaza de productos y servicios sustitutos'— se determina que el no adaptarse a la demanda del mercado da lugar a que incremente el riesgo de un consumidor a buscar otras alternativas que le brinden satisfacción abandonando así sus actuales ofertantes.

En este caso el único afectado no sería solamente el profesional que localiza los capitales de los inversionistas quien expone sus operaciones, sino también las entidades en las que estos destinan sus flujos.

Por lo tanto, si una determinada entidad lleva a cabo operaciones que afectan de manera directa o indirecta estas condiciones, el inversionista que se interese por los SMG podría tomar la postura de no invertir e incluso de abandonar la inversión y relocalizar su capital.

La importancia que se ha destinado y continúa destinando a los SMG ha incrementado a tal magnitud que hoy en día existen una serie de sociedades y grupos que han sido establecidos con el fin de estudiar el desarrollo de prácticas que permitan la integración de estándares para el mejor manejo y cumplimiento.

Entre estas tenemos El Foro de Inversión Sostenible y Responsable, conocida bajos sus siglas SIF (The Forum of Sustainable and Responsible Investment). En estudio sobre el impacto de la tendencia a la inversión sostenible responsable en el mercado de Estados Unidos (EE.UU), SIF reafirma la ya mencionada inclinación a los SMG, reportando que a finales del período 2015 aproximadamente existían más de $8.72 billones del total de activos del mercado, bajo manejo de firmas de inversión, localizados en inversiones que integran los factores SMG. Entre el período 2014-2016 se confirma un crecimiento del 33%.

¿INVERSIÓN RESPONSABLE SOSTENIBLE?

Es importante señalar que el concepto SMG no debe de confundirse con la disciplina Inversión Social Responsable (ISR), ya que los SMG se ubican más bien como una subárea de dicha disciplina. La razón para hacer dicha aclaración se enmarca en la idea de que los inversionistas a pesar de no tener inclinación al concepto SMG, deben de exigir en todo momento prácticas de ISR que consideran diversos factores sin limitarse a temas específicos.

Entre los objetivos de los SMG se establece el determinar aquellas prácticas y estándares que las organizaciones deberían considerar de manera que se colabore con el desarrollo sostenible, igualitario de la sociedad en general, respeten condiciones laborales, se limiten las prácticas de soborno, evasión fiscal, así como que se preserve el medioambiente reduciendo actividades que promueven los cambios climáticos.

La aceptación por parte de la industria de servicios financieros a adaptarse a la demanda de productos y servicios que integren los factores SMG escapa de simplemente cumplir con las peticiones personales del inversionista, es decir, no es meramente una creencia o inclinación a la cual se le otorga atención, la postura está significativamente relacionada con los resultados financieros de una entidad.

Diversos estudios académicos hacen énfasis en que las entidades que consideran los factores SMG tienden a reportar mejores retornos al inversionista y ser más confiables en cuanto a la toma de decisiones ya que ponen en práctica mejores medidas con relación a manejo de riesgos.

El gobierno y administración de una empresa que no considere las buenas prácticas ponen en mayor incertidumbre la realización de los retornos esperados, basados principalmente en apreciaciones de capital y tasas requeridas por parte de los tenedores de acciones y de deuda corporativa.

Así lo cita un artículo publicado en la revista Forbes 2017 (Socially Responsible Investing: Earn better returns from Good Companies), el cual indica que las corporaciones que consideran prácticas responsables tienden a reportar mayores ganancias y rendimiento por acción, atribuible a una mayor diligencia y toma de decisiones considerándose la implementación de análisis de riesgos más detallado.

Por otra parte, el sector financiero y los mercados de capitales tienen una oportunidad para el desarrollo de nuevos productos y servicios, así como el requerimiento de habilidades que amplían las opciones de trabajo para los empleados del sector. También se reporta un impacto positivo indirecto en la sociedad donde los factores sean considerados e integrados en cuanto al desarrollo de infraestructura, principalmente para aquellas áreas que requieren de inversión.