Expertos advierten que Latinoamérica debe adecuar infraestructura aeronáutica

En una entrevista con Efe en la capital panameña, el director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), declaró que debe haber una sinergia con el gobierno y las industrias relacionadas de la aviación para avanzar.



"No podemos olvidar que la aviación es un proyecto a largo plazo, para ello se debe continuar las inversiones necesarias para apoyar a la industria aeronáutica", mencionó el representante del consorcio, que ahora tiene su oficina regional en Panamá.



Oliveira, que sostuvo que la aviación creció sostenidamente en la región, citó que en la última década se duplicó el número de pasajeros transportados, alcanzando 281 millones en 2017 (7 por ciento del total global).



"América Latina y el Caribe han sido muy resilientes en temas de crecimiento, a pesar de la crisis política que padece Venezuela o la devaluación de la moneda en Brasil; crecimos entre un 5 a 7 por ciento al año, y en los últimos tres, hemos duplicado el tamaño de la industria", aseguró el ejecutivo.



El representante regional señaló que hoy en día se posicionan varios factores básicos que influyen en que una persona viaje, uno es la masificación del transporte aéreo -antes visto como un medio de lujo-, que desde el punto de vista de Oliveria, fue una inclusión social que logró la aviación.



Otro de los retos que señaló que debe ser trabajado, es el del combustible, que en términos de costos operacionales representa entre un 25 a 30 por ciento y el pago de las tarifas aeroportuarias.



Para poner en contexto los viajes que realiza una persona, puntualizó que los de Latinoamérica y el Caribe lo hacen 0,5 veces al año, que a diferencia de los europeos, el estimado es de 1,5; y los de Norteamérica de 2 veces al año.



"Tenemos un potencial de crecimiento grande, si continuamos así llegaremos a doblar el tamaño del mercado en unos tres años. Somos el segundo mercado global que crece más después de Asia-Pacifico, superando a Europa, Estados Unidos y Medio Oriente", agregó.



Ahora ALTA, desde Panamá, anunció que se pondrá en valor la conectividad del "Hub de Las Américas" del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que conecta a más de 34 países en América y Europa.



Pero sostuvo que desde ahora, esa terminal, que pronto termina una expansión de obras con la llamada Terminal 2 (T2), debe pensar de inmediato en una terminal 3, y el rediseño del espacio aéreo.



Por su parte, el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, coincide con Oliveira en la modernización de Tocumen, dado que el país depende de la conectividad aérea para desarrollar sus áreas de servicios, logística, multinacionales y finanzas.



Justificó a Efe que, a pesar de los gastos que enfrenta la aerolínea bandera de Panamá, no realizarán por ahora un ajuste, dado que visualizan un futuro prometedor en el destino latinoamericano.



De acuerdo a cifras de ALTA, en América Latina y el Caribe la industria de la aviación genera 806.000 empleos directos y 5,2 millones de empleos indirectos cada año, y que como pilar del sector de viajes y turismo, la industria aporta 167.000 millones de dólares al producto interno bruto de la región.



Las perspectivas de crecimiento son muy positivas y se espera que para 2035 más de 650 millones de personas viajen por aire en América Latina y el Caribe.



ALTA cuenta con 84 miembros entre líneas aéreas de América Latina y el Caribe con servicios nacionales y/o internacionales (18), otras que no están basadas en la región pero tienen intereses o están haciendo negocios (11) y organizaciones y compañías proveedoras de la industria de aviación (55), de acuerdo con sus propios datos.