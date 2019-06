Air Europa e Interjet abren nuevas rutas desde ciudad colombiana de Medellín

EFE





as aerolíneas Air Europa e Interjet comenzaron esta semana a operar tres nuevas rutas aéreas desde la ciudad colombiana de Medellín hacia Cancún, Ciudad de México y Madrid, informaron este viernes fuentes oficiales.



Según la entidad gubernamental ProColombia, encargada de promover las inversiones, las exportaciones no tradicionales, el turismo y la marca país, las aerolíneas tomaron la decisión de aumentar los vuelos internacionales desde y hacia Medellín por los atractivos turísticos y el potencial comercial de la capital del departamento de Antioquia (noroeste).



Estas tres rutas se suman a las cinco conexiones aéreas que estrenó la ciudad el año pasado hacia Lima, operadas por las empresas LATAM y Viva Air; Caracas, por Avior; Orlando, de Spirit Airlines, y Cancún con Aeroméxico.



Según cifras de ProColombia, a mayo de 2019 Medellín cuenta con 140 frecuencias internacionales aéreas directas semanales con disponibilidad de 20.062 sillas, siendo la segunda ciudad después de Bogotá con más conexiones a nivel internacional en Colombia.



Un total de 361.533 extranjeros no residentes llegaron a Medellín el año pasado, lo que significó un aumento del 12,4 % frente a 2017, cuando 321.545 viajeros visitaron la ciudad.



Estados Unidos, Panamá, Perú, México y España son los países que más emiten turistas a la capital de Antioquia, atraídos por actividades de ocio, negocios o eventos.



"Es una gran noticia para Colombia porque cada nueva ruta es un voto de confianza en el destino, lo que puede llevar a más desarrollo económico, aumento en la llegada de viajeros internacionales y generación de más divisas", indicó citada en un comunicado la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro.



Con la apertura de la ruta Medellín-Madrid con tres frecuencias semanales, Air Europa sumará más de 300 vuelos anuales en esta frecuencia, que operará martes, jueves y sábado, y ofrecerá más de 90.000 sillas, con las que espera superar una ocupación media superior al 80 %.