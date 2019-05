Myrja S. Ceballos M.





Todos los negocios tienen temporadas altas y bajas, procesos cíclicos, y sin importar cómo se encuentra la empresa, debe mantenerse para subsistir, ser sostenible en el tiempo y llegar a ser la empresa exitosa que todo emprendedor sueña.

Para ello es necesario aplicar estrategias financieras y cuestionarse cuál de ellas se adapta al negocio, qué tan rentable es la empresa y cuál es la brecha que se desea acortar.

Durante una sesión que tuvimos con el Sr. Even Ch Pardo, nos compartió las siete estrategias financieras que se debe establecer para rentabilizar la empresa: remover productos que no son rentables; buscar nuevos clientes en el mercado; trasladar esa meta a tus vendedores y ofrecerles una buena comisión; revisar los precios de los productos o servicios: al aumentar el precio, esto causa un impacto en el beneficio (ingreso) cuidando así los costos y gastos que no estén fuera del alcance.

Además, al tener el inventario con una alta rotación tendrás mayor flujo e impacta a los ingresos; detalla y analiza tus gastos indirectos: Negociar con tus proveedores para un mejor precio o con el banco para una mejor tasa de interés. Lo mismo debes realizarlo con los gastos directos; actuar de manera trasparente siempre trae una recompensa adicional y mejor cuando no lo tienes proyectado; invertir en la gente. Si tienes a tu equipo motivado, el ingreso viene rápido porque la gente está vendiendo.

Es necesario trabajar en dos direcciones, por una parte, construir la infraestructura necesaria para la demanda que captemos y por el otro, asegurar instrumentos de mercadeo adecuados

Existen herramientas que permiten analizar la rentabilidad de una empresa desde las razones financieras y el análisis comparativo de los estados financieros, pero el Sr. Even Chi nos comenta que la estrategia va de acuerdo al tamaño del negocio, el sector al que pertenece la empresa, el tipo de negocio, para ello identifica las áreas que pueden ir mejorando, evalúa las áreas de pérdida y cuestiónate a que se debió esto, utiliza indicadores claves para medir el rendimiento, analiza las fortalezas, aumenta la rentabilidad a través de tus mejores clientes, revisa los precios ante tu competencia de manera constante y define las metas de rentabilidad.

¿Cuánto quiero crecer?. Tu decides. ¿Qué esperas para empezar?

ESPECIALISTA PYMES