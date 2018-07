Emprender en época del Mundial de Fútbol

Myrja S. Ceballos M.

myrjaceballos@yahoo.com



Así inician las notas de nuestro Himno Nacional y es uno de los máximos deseos, no solo de la selección nacional de fútbol, sino también de los empresarios, ganar en cada proyecto y ser el primero en su categoría. Pero recuerda que esto se logra paso a paso, estrategias que les he compartido en los artículos anteriores.

Estuve por más de veinte días en Europa y aprovechando el momento, tuve la oportunidad de ver los dos primeros partidos de Panamá junto con sus rivales Bélgica e Inglaterra. Al ver todo esto se me vienen a la mente varias preguntas: ¿Qué beneficios le trae a los empresarios participar en el mundial? ¿Cómo pueden recuperar lo invertido? ¿Se cuenta con la invocación y la tecnología adecuada? No eres el anfitrión, pero cómo puedes aprovechar esta oportunidad. Definitivamente que son países más desarrollados que el nuestro, pero no debe ser un impedimento para hacer cosas diferentes e inversiones interesantes

Quiero compartir unos puntos con ustedes, mis queridos lectores, puntos importantes que estuvieron presentes en el mundial y que de alguna forma los empresarios pueden poner en práctica.

1. Si vas a realizar una inversión, sin importar la cifra, debes conocer el medio de recuperación de esta, es decir qué te va a traer a cambio. Por ejemplo: En este mundial Rusia invirtió más de $12 millones para la construcción de nuevos estadios e infraestructuras, y nos preguntamos ¿qué harán con esos estadios nuevos? y ¿cuál será su utilidad final? Turismo, más eventos deportivos, etc... Para ello es necesario realizar un plan a largo plazo que especifique qué van a hacer con esa inversión. Lo mismo con los negocios, muchas pymes invierten por circunstancias erradas que no les genera ganancias, no estudian al detalle cuáles son los posibles riesgos o cuáles serían los beneficios de éste y en cuánto tiempo van a recuperar la inversión.

2. Innovación: Imagínense que en los moopies o mmopies , que son estos tableros situados en las paradas o en las aceras donde aparece publicidad de tu producto o servicio, de manera automatizada realizas tus pedidos de compras, pagar y en pocos minutos lo retiras. Esto ayuda mucho en el tema de servicio al cliente y mejorar su experiencia. Esto lo debes tomar en cuenta cuando se realiza una inversión.

3. Logística: Un detalle imprescindible es la logística, organización para la entrega del producto o servicio a los clientes. Para darles un ejemplo, lo sucedido en el mundial. Desde las señalizaciones para llegar al estadio, las indicaciones en las estaciones de trenes, la seguridad para que el evento no sea manchado y un detalle importante, el idioma, no se convirtió en una barrera. Por el contrario, muchos de los rusos tomaron cursos de inglés un año antes para prepararse para este evento. En fin, todo lo que lleva un proceso logístico se debe tomar en cuenta en los negocios.

4. Mercadeo: Sin duda, un momento esencial para dar a conocer lo que estás haciendo con tu empresa, los cambios, nuevos productos y servicios. Las empresas invierten mucho para este tipo de evento, utilizan colores del mundial para que su producto o servicio sea reconocido mucho más rápido.

5. El apoyo: Para que la empresa logre cruzar horizontes es importante contar con una fanaticada precisa.

6. La seguridad: Toda empresa está en riesgo de que la información sea extraída, sufra algún accidente o cualquier factor de riesgo que afecta la empresa. Todo proceso de seguridad estaba controlado para evitar cualquier circunstancia.

Emprender no es una tarea fácil, se deben hacer sacrificios grandes para alcanzar metas y construir proyectos exitosos. Eso lo comparo con la participación de nuestra ‘sele' en el mundial para ser campeones o lograr una clasificación en el mundial, en los octavos, cuartos, semifinales etc., si no conocemos a fondo cómo es el proceso, cuánto se necesita realmente invertir y cuánto apoyo técnico se requiere, se convertirá en un proceso tedioso.

Igual si no se logra la victoria a la primera, se debe celebrar porque se intentó, observa con tu equipo de trabajo cuáles son las oportunidades de mejorar y ponlas en práctica.

Todo logro empieza con la decisión de hacerlo.

ASESORA EMPRESARIAL

==283==========

Emprender no es una tarea fácil, se deben hacer sacrificios para alcanzar metas y construir proyectos exitosos. Esto lo comparo con la participación de la ‘sele' en el mundial para clasificar en el campeonato...