Efectividad en el manejo de las cuentas por cobrar

Dentro de los estados financieros las cuentas por cobrar reflejan el beneficio que recibe un cliente al comprar un producto o servicio, o el dinero de la empresa que está a manos del cliente. Y a medida que el dinero regrese a la empresa se administra de manera eficiente para que el negocio siga funcionando. Pero a veces las cuentas por cobrar se vuelven un enemigo del negocio, ya que pueden regresar a la empresa más del tiempo estipulado o sencillamente no retornan y las principales causas son la falta de políticas de cobro, falta de seguimiento, entre otras. Algunas medidas o recomendaciones para tener unas cuentas por cobrar sanas son las siguientes:

1. Conocer exactamente qué productos son rentables o que te generen mucho dinero o cuáles son los que te generan pérdidas.

2. Tener como alternativa un modelo de negocio que aporte valor a tu empresa. Esto ayuda a generar ingresos y no se verán afectadas tus cuentas por cobrar.

3. Analizar tu cartera de clientes y tener la opción a quién venderle a crédito y a quién no.

4. A veces como seres humanos depositamos la confianza en la persona u empresa que nos va a cumplir, pero en ocasiones no sucede eso.

5. Los vendedores también juegan un papel muy importante, ya que ellos traen a los clientes y los conocen a fondo, pero debemos partir en conocer al vendedor, su estrategia como su seguridad, e incluso si el vendedor es malo a lo mejor sus clientes no sean responsables o la cartera se descuide, pero si el vendedor es bueno, la cartera o los clientes será provechosos.

6. Utilizar el estímulo para disminuir las cuentas por cobrar, por ejemplo, incentivos de pronto pago, no lo lleves a cabo a cancelaciones que tengan más de 90 días.

Para una eficiente gestión de cobro todo empieza desde el momento de la venta y la facturación, es allí donde la política de cobro y de gestión tiene un papel importante y el cual debe estar acompañado de las necesidades financieras de la empresa, que influyen en la rentabilidad del negocio y evitan que la empresa entre en riesgo. Es importante que haya una congruencia entre las políticas de cuentas por cobrar y los pagos a proveedores, ya que este último deberá ser mayor al periodo promedio de cobranza para no descapitalizar la empresa. Si no se cuenta con un proceso controlado de las cuentas por cobrar, este aumentaría trayendo menos efectivo o liquidez a la empresa y, por ende, no puede cumplir con los compromisos financieros.

Utiliza la tecnología como apoyo en esta gestión, como recordatorios frecuentes en pagos antes de la fecha de vencimiento, pero la mejor herramienta es la comunicación con nuestros clientes, siempre de manera transparente y directa.

