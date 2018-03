¿Por qué la determinación del flujo de efectivo personal es importante?

Laritza Lezcano

El contar con un flujo de efectivo personal que revele su situación financiera es lo que le indicará a usted la capacidad con la que cuenta para hacer frente a contingencias relacionadas a sus finanzas.

Las siguientes líneas presentan un caso en el cual una pareja que no controla sus flujos de efectivo ignora la constitución de un fondo de emergencia para contingencias.

Carlos y Ana son pareja y no tienen hijos. Carlos de 45 años es despedido de su trabajo del cual generaba un ingreso bruto mensual de $2,500 ($30, 000 anuales). Ana actualmente esta empleada y genera un ingreso bruto mensual de $2,000 ($24,000 anuales).

En los últimos tres meses sus gastos han incrementado. Los balances de tarjeta de crédito en total reportan $15,000 como resultado de gastos extras entre los cuales indican que hay muchos que ellos consideraban irrelevantes. La pareja esta anuente de que sus gastos exceden sus ingresos, pero no han podido determinar la cantidad exacta dado que no llevan un control a parte de los registros de sus estados de cuenta. Sumado a este escenario negativo, no cuentan con ahorros o fondo de emergencias.

Deudas y gastos

El total de las deudas suman $185,000. De este monto, $150,000 corresponde a hipoteca, $15,000 a tarjeta de crédito y $20,000 a préstamo de auto. De sus gastos mensuales, el mayor corresponde a la hipoteca $1,250. Seguido de un gasto de $750 en concepto de tarjeta de crédito y $400 en concepto de préstamo de auto.

¿Cómo manejan el pago de sus deudas y gastos?

Carlos y Ana afirman que viven de sus ingresos mensuales. Por lo tanto, consumen prácticamente todos sus ingresos, no cuentan con ahorros de emergencia ni han planificado para su jubilación.

Evaluación

El ingreso total de la pareja luego de considerada las deducciones, suman un total de $3,550 y sus gastos generados de las deudas $2,400. La diferencia de $1,150 es destinada para otros gastos.

Carlos ha perdido su trabajo lo cual indica que solo Ana aportara $2,000 mensuales menos deducciones, monto por debajo del gasto generado por las deudas ($2,400). Esta pareja no cuenta con un fondo de emergencia, pues al consumir todos sus ingresos no han podido constituir dicho fondo.

Conclusión

De haber Carlos y Ana considerado la elaboración de un flujo de efectivo detallado, el exceso de gasto sobre el ingreso reportado podría haberlos inducido a evaluar la probabilidad de un escenario negativo en el que uno de los dos no logrará generar su porción mensual del ingreso y así controlar sus gastos de manera que se permitiera la constitución de un fondo de emergencia.