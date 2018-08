Descontento del agro llega a su clímax, irán a las calles otra vez

Mirta Rodríguez P.

Durante la segunda mesa de diálogo, celebrada ayer, diferentes grupos productores mostraron ayer su disconformidad con el Gobierno Nacional por la falta de atención que tuvo frente al pliego de peticiones que les presentaron desde hace ya varias semanas para solucionar los problemas que enfrenta el sector.

Y advirtieron que la próxima semana irán otra vez a las calles tras no lograrse una respuesta concreta por parte de las autoridades.

Aquiles Acevedo, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) anunció que la medida será tomada luego de que los representantes del Gobierno se presentaron el día ayer, viernes 3 de agosto, a la segunda reunión ‘con las manos vacías', a pesar de que ya se habían comprometido a tener un resultado a sus peticiones, con una hoja de ruta, para comenzar el proceso de solución al problema que los agobia.

El productor Carlos Salcedo, de la Federación de Productores y Profesionales Agropecuarios de Panamá (Feppap), señaló que la sorpresa de ayer fue que al sentarse a la mesa de discusión, el ministro de Desarrollo Agropecuario Luis Eduardo Carles, y los funcionarios les entregaron un documento que ‘no' contenía ninguna respuesta al pliego de peticiones que les habían hecho con la intensión de que fueran ellos los que empezaran a construir las soluciones en medio de la reunión.

Salcedo considera que ‘no haber presentado concretamente la solución de tan siquiera uno de los problemas planteados demuestra el poco interés que el Gobierno Nacional le brinda a nuestro sector, sin embargo, atienden con prontitud y esmero a los agricultores extranjeros'.

Por su parte, en productor de Tierras Altas, Lorenzo Jiménez considera que el primero se debió analizar punto por punto y después ofrecer su respuesta.

Salcedo explicó que el pliego de peticiones cuenta con nueve puntos cruciales, para que a corto, mediano y largo plazo se solucionen los problemas que tiene en los diferentes rubros hoy en día

Mencionó que de los nueve hay siete que deben ser resueltos por el Estado, como las importaciones, Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), Departamento de Protección de Alimentos (DEPA), Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), eliminación de regulación de precios y la derogación de la ley de Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), por mencionar algunos.

Previo a esta reunión, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Enrique Carles, aseguró que en el proceso de diálogo se iba a presentar una ruta definida y que iban a ampliar los procesos, pero no se pudo llegar a un entendimiento entre las partes. Carles reveló que, entre los adelantos, ya se realizó una auditoría técnica dentro de la Aupsa basada en la base de datos de Aduanas y de Sanidad y Cuarentena Agropecuaria.

Temístocles Díaz, ministro consejero, defendió la posición del Gobierno, señalando que los productores aducen que no se tenía una respuesta escrita, sin embargo, estaba completamente funcional en una articulación, y que ellos hubiesen podido escuchar las respuestas concretas.

Detalló que un ejemplo de ello es la auditoría que pidió el ministro y que ya está dando resultados. Añadió que han encontrado cosas que van a tener un correctivo y hay una claridad absoluta de la comunicación del DEPA, que todo los meses da el reporte de todas las bodegas que tiene en vigencia para poder importar, que no existía.

‘Esa información debe llegar a Aupsa y también tiene que ser compartida con Aduanas. A partir de hoy se está compartiendo eso para que nadie que no tenga su registro permanentemente vigente, como debe ser, pueda importar. Eso ya es una respuesta concreta', afirmó.

Por su parte, Simón Peralta, presidente de la Asociación de Ganado de Carne y Leche de Alto Bayano y Darién, denunció que siguen ocurriendo prácticas inescrupulosas en contra del sector productivo y de los consumidores, como son las importaciones.

Carles, a su vez, dijo que la entidad que dirigen y el Gobierno Nacional, mantienen su posición de diálogo abierto para llegar a un consenso y continuar con las negociaciones con los productores de todos los sectores para solucionar sus problemas.

Los productores reiteraron su disposición al diálogo ‘franco' y ‘sincero' y urgieron la atención del presidente Juan Carlos Varela en la solución de los problemas del sector.

Para el próximo 8 de agosto, convocaron a una marcha pacífica en diferentes puntos del país, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Pero de no lograrse una respuesta concreta por parte del Gobierno, advirtieron que establecerán nuevas acciones que podrían conllevar una huelga general, y ‘eso es lo que no se quiere', puntualizó el productor de la Comunidad de Productores de Tierras Altas (ACPTA), Augusto Jiménez.