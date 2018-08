Desarrollo de proyectos, ¿requerimos de un análisis cuantitativo?

Laritza Lezcano

periodistas@laestrella.com.pa



Los proyectos de iniciación de tu negocio no deben limitarse a la simplicidad con respecto a análisis de ideas a nivel descriptivo. Si lo que buscamos es acaparar la atención de un público que se interese a aportar capital para el desarrollo de nuestras ideas, es necesario que también puedas sustentarlas mediante la aplicación de un análisis cuantitativo objetivo basado en fundamentos o en estimaciones de la realidad según sea el caso en particular.

A partir de este punto, podemos considerar que la materia de finanzas corporativas no se limita a los proyectos de inversión de grandes corporaciones y dejar a un lado que los conceptos son muy complejos para ser aplicados a proyectos de inversión con enfoque de emprendimiento.

Y si bien es cierto que hoy en día existen diversas alternativas por medio de las cuales se puede dar inicio a la captación de capital como lo son las Plataformas de iniciación de start-ups (Start-up Launch Platforms), Comunidad de Inversionistas Ángeles o los servicios de Administración de pequeños negocios, entre otros, que brindan acceso no solo de captación sino también de asesoría, es necesario que también la persona con ánimos de desarrollo de un proyecto maneje la materia.

A la fecha, el espacio Su Ventana Financiera le ha informado sobre conceptos puntuales en temas de finanzas corporativas, entre estos: presupuesto de capital, Valor Presente Neto (VPN) y la estructura de capital. Con el fin de dar inicio a la integración de estos tres conceptos para que se cuente con la noción a la hora de ponerlos en práctica, presentamos en las siguientes líneas un ejemplo hipótetico: Ahora considere el caso en el que un individuo desea emprender una idea y ha desarrollado de manera descriptiva más de una alternativa de proyecto para lograr su cometido. No obstante, el capital requerido es elevado para el desarrollo de cada una de esas ideas y el/ella no cuenta con los recursos disponibles lo que lo ubica en la posición de captación de capital externo.

¿Cómo lograría obtener el/ella captar el interés de inversionistas para que confíen capital en su proyecto?

Como punto de partida se puede considerar establecer las siguientes estimaciones:

Inversión inicial.

Proyección de Flujos considerando desviaciones entre resultados y estimaciones.

Explicación de los riesgos que implica la inversión. Estos incluidos en la tasa de descuento.

La determinación de estos tres previos puntos permitiría el cálculo de la medida VPN. Considerando las presunciones de este concepto, ya contaría el individuo con un punto de partida para el descartar ciertas de las alternativas suponiendo que unas ofrezcan un VPN positivo y mayor que el de otras alternativas.

Seguido se puede considerar el Proceso de Presupuesto de Capital. En este paso se reduce aún más sus opciones, dado que lo más probables exista una limitación con respecto al capital que pueda ser captado. El presupuesto permitirá tomar una decisión en cuanto a las posibilidades de realización, puede que exista el caso en que el mejor VPN no sea un objetivo real porque no se cuenta con los fondos para ejecutarlo. No obstante, no es una razón para descartar el potencial de otras alternativas.

Considerando que la decisión de optar por el uso de capital externo esta ligada con la decisión optima de estructura de capital, se procedería a establecer bajo qué forma se obtendría estos recursos externos: deuda o participación (capital). Ambas con características y obligaciones distintas.

El que se tenga la noción de cómo se integran diversos conceptos en finanzas corporativas es trascendental, al final el proyecto es suyo y el éxito dependerá mucho de su esfuerzo y comprensión de las acciones a tomar.