Debilidad del comercio persistirá en el segundo trimestre: OMC

Mirta Rodríguez P.

mrodriguez@laestrella.com.pa



Según el último Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial de la OMC (WTOI), ‘es probable que el crecimiento del comercio mundial siga siendo débil en el segundo trimestre de 2019'.

El informe , publicado el 20 de mayo, revela que el nuevo valor del WTOI es de 96.3, exactamente igual que el último que se publicó, en febrero de este año, y por tanto se mantiene en su nivel más bajo desde 2010.

Destacó que el valor del WTOI más reciente sigue situándose muy por debajo del valor de referencia para el índice (100), lo que indica que persiste la disminución del crecimiento del comercio en el primer semestre de 2019.

Señaló que ese valor no refleja algunas medidas comerciales importantes anunciadas en los últimos días. Asimismo, advirtió que ‘las perspectivas del comercio podrían empeorar aún más si no se resuelven las tensiones comerciales crecientes o si la política macroeconómica no se adapta a las nuevas circunstancias'.

Según el documento de la OMC, el resultado más reciente del WTOI obedece al descenso de todos los índices parciales, excepto dos. Los índices correspondientes al transporte aéreo internacional de carga (92.3), la producción y venta de automóviles (92.2) y las materias primas agrícolas (92.4) registraron un nuevo descenso en relación con la tendencia. El índice correspondiente al tráfico portuario de contenedores (101.0) también disminuyó, pero se mantuvo por encima del valor de referencia, lo que indica un crecimiento acorde con las tendencias recientes. Los índices correspondientes a los pedidos de exportación (96.6) y los componentes electrónicos (96.7), que se habían mantenido firmemente por debajo de la tendencia, parecen haber alcanzado su nivel más bajo.

Indicó que en las previsiones comerciales que dieron a conocer en abril, los economistas de la OMC estimaron que el crecimiento del volumen del comercio de mercancías disminuiría del 3.0% en 2018 al 2.6% en 2019, y luego repuntaría hasta situarse en un 3.0% en 2020. ‘Como se ha señalado, el pronóstico para 2019 conlleva un riesgo de empeoramiento considerable. Para que haya un repunte en 2020 es preciso que se reduzcan las tensiones comerciales y/o que mejoren los resultados macroeconómicos', afirmó el organismo.

Concebido para proporcionar información ‘en tiempo real' sobre la evolución de las tendencias más recientes del comercio mundial, dijo que el WTOI no tiene por objeto pronosticar el crecimiento del comercio a corto plazo, aunque también indique la evolución del comercio en el futuro cercano.

‘Su finalidad es identificar los puntos de inflexión y medir las tendencias del crecimiento del comercio a nivel mundial. De este modo, complementa las estadísticas y previsiones comerciales de la OMC y otras organizaciones'.

Explicó que un índice de 100 muestra un crecimiento acorde con las tendencias de mediano plazo, uno mayor a 100 indica un crecimiento superior a la tendencia, mientras que uno inferior a 100 indica lo contrario.