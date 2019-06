Crisis de Argentina y Brasil golpean a la industria editorial latinoamericana

El mercado de Argentina tuvo un decrecimiento anual de 23,8% en 2016 y el de Brasil se contrajo 12,3% en 2015 y un 8% en 2016, según el estudio presentado este lunes en la Feria del Libro de Madrid por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), que cuenta con el auspicio de la Unesco.



“Lo que nos encontramos fue que esas dinámicas económicas negativas se vieron estrechamente reflejadas en el comportamiento de esos mercados (Argentina y Brasil); por el contrario, la situación fue mucho más estable, como lo es también la situación de sus economías, en Colombia y en México”, explicó a Efe José Diego González, coordinador del Ecosistema del Libro de Cerlalc y coautor del estudio.



La investigación demostró que la producción de ejemplares comerciales en América Latina en conjunto cayó en 39,88% entre 2013 y 2017, es decir, de 322,16 millones de copias a 193,69 millones.



Las caídas más drásticas ocurrieron en Brasil, donde la disminución de libros producidos en ese periodo fue del 57,79% (de 179,08 millones a 75,6 millones) y en Argentina, del 41,17%, (de 60,78 millones de copias a 35,76).



González expuso que, para el resto de la región, la reducción es similar a la tendencia internacional, pues las editoriales están priorizando el registro de nuevos títulos, pero con menos ejemplares impresos de cada uno.



“No es una característica exclusiva de los mercados editoriales latinoamericanos, sino que es una tendencia que se está registrando en muchos otros países y que tiene que ver con una estrategia riesgosa de los editores, que es la de tratar de suplir la disminución de ejemplares, y como tal las ganancias, a partir de la producción de más y más títulos”, sostuvo.



A diferencia de la impresión de ejemplares, el registro de nuevos títulos en Latinoamérica creció un 2,3% entre 2016 y 2017, al pasar de 168.396 a 172.153.



Los países latinoamericanos con más títulos registrados por cada 10.000 habitantes son Uruguay, con 6,5, Argentina, con 6,4; Chile, con 4,4, y Brasil, con 4,2.



El investigador matizó las conclusiones del estudio al señalar que, pese a los golpes que ha padecido la industria editorial de la región, se perciben signos de recuperación que podrían revertir la tendencia a mediano plazo.



El estudio, que se hace de manera bienal desde 2006, analizó de manera general la industria editorial de América Latina y en particular de los cuatro mercados más grandes de la región: Brasil, México, Colombia y Chile.



Otro de sus hallazgos es que hay una posible relación entre la desigualdad económica de un país y su gasto per capita en material de lectura, pues mientras en Argentina cada persona destina en promedio 11,38 dólares en libros cada año, en México esta cifra es de 3,89 dólares.



Para esta comparación se consideró el coeficiente Gini, un indicador que mide la desigualdad de ingresos de una nación.



Además, González expresó que la publicación de títulos digitales no afectó de manera significativa a la industria editorial de la región, pues empresas como Amazon apenas tienen presencia formal en Brasil y México.