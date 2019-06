Cosas que pueden hundir tu empresa

Myrja S. Ceballos M.

De tu infancia recuerdas cuando tu madre te decía ‘Jorge, no te vayas por allí' o ‘no, hija, hazme caso, escucha a tu madre y a tu padre', ‘ese camino no es el correcto', ‘no creo que sea un buen amigo'. En fin, de alguna forma nos trataba de advertir sobre algo que podía suceder y a veces somos totalmente ciegos y sordos, hacemos caso omiso de esas señales o damos una lectura que al final puede ser interesante, nos dejamos llevar por la emoción y cuando queremos despertar para remediar algo, es demasiado tarde.

El problema radica en no ser objetivos y realistas con el negocio. Cuando solo queremos ver los datos y la información que nos interesa y que justifica lo que realmente estamos buscando.

Muchos problemas pueden existir cuando el negocio está en marcha, pero hay tres principales que pueden hundirlo en poco tiempo. El primero, y creo que el más común, es la falta de administración. Miles de empresas no logran sobrevivir porque no saben distinguir entre ser eficaz y eficiente, administrar los recursos del negocio en lo que realmente se necesita y no para satisfacer el capricho de los dueños.

El segundo puede ser el descontento que exista entre los socios sobre el manejo del negocio y por último, la falta de liquidez de la empresa.

A todo esto podemos sumarle una mala decisión en los aspectos financieros de la empresa. Sin duda alguna, si se realiza una buena planificación y detección temprana de la necesidad de financiamiento, esto no podrá paralizar la operación del negocio o hacerle llegar a la bancarrota.

Una opción para solicitar un financiamiento y que no cueste son los inversores. Pero ¡cuidado! Estúdialos bien porque puede ser que no tengan experiencia en el sector y no establezcan las condiciones claras antes de invertir en tu empresa. Imagínate una empresa sin clientes significa cero ingreso, cero ventas y cero flujo. Tus clientes son la mejor estrategia hacia el producto o servicio.

Otra causa de muerte lenta para la empresa es la contratación de personas equivocadas. Hoy en día el proceso para la selección de personas ha cambiado, ya que no se trata de una entrevista, ahora se trata de las competencias. De cómo puede resolver un problema con la combinación de las habilidades blandas.

También podemos mencionar la relación con los proveedores, ya que ellos pueden decidir no proporcionarte más materia prima para tu producto y si no produces, no vendes. Y si no vendes, no generas ingreso.

No podemos dejar atrás la relación que tengas con los socios, que debe ser buena, trasparente, honesta y sin ‘juega vivo'.

Otra causa que puede afectarte es la falta de indicadores. Lo que no se mide, no genera resultados. Debes resolver la falta de procesos, problemas en ejecutar los planes y finalmente, no analizar cada resultado.

Yo creo que todo esto nos lleva a tomar conciencia y estar pendientes de las señales.

