Corrupción y Deuda Pública variables que impactan la perspectiva económica

Laritza Lezcano

La Organización Transparencia Internacional hace énfasis en que ninguna economía puede considerarse 100% libre de prácticas corruptas, no obstante, existen aquellas que luchan por implementar y mantener altos estándares de transparencia. Para el año 2017, Transparencia Internacional publicó ‘El Índice de Corrupción 2016' en el cual se reporta que solo 40% de los 176 países listados se les otorga un score entre el rango de 43-90, siendo 43 el punto de referencia aceptable más bajo. Es decir, que aproximadamente 100 países de los listados en el índice presentan niveles de corrupción excesivos, entre estos Panamá asignándosele en el ranking #87 con un score de 38 para el período 2016. En comparación a períodos previos este score no ha mejorado. Entre el período 2012 a 2015 a Panamá se le asignó un score promedio de 37.25.

FICHA La autora se dedica a la consultoría financiera: Nombre completo: Laritza del Rosario Lezcano Navarro. Ocupación: Consultora financiera Resumen de su carrera: Master en Inversiones y Finanzas. Experiencia laboral en Auditoría Comercial para KPMG Panamá. Conocimiento y entendimiento de servicios financieros. Ha obtenido una distinción en el Diplomado de Economía y Finanzas de la Universidad Queen Mary University of London, así como en sus previos estudios de Licenciatura en Contabilidad y Banca y Finanzas de la Universidad Santa María La Antigua de Panamá. Es candidata para el nivel II del Programa CFA. Posee experiencia en análisis financiero por medio del uso de Terminales de Bloomberg.

Considerando los recientes escándalos mundiales que involucran tanto al sector privado como al sector público mediante la supuesta participación de personas políticamente expuestas en escándalos como el de Odebrecht, son altas las probabilidades de que a Panamá se le asigne un score aún menos favorable del 37 en ‘El Índice de Corrupción 2017'. Las clasificaciones otorgadas por Organizaciones Internacionales tienen un gran impacto sobre la perspectiva de inversores en cuanto a una economía en general. Directivos del FMI hacen énfasis en que ‘la corrupción puede distorsionar el crecimiento económico sostenible, alimenta la desconfianza y merma la inversión'.

No obstante, a pesar de Panamá estar listado entre los países con excesivos niveles de corrupción, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) en su Informe Preliminar Panorama Fiscal 2017 reporta que Panamá presentará la mayor tasa de crecimiento de la región, aproximadamente 5.5% para el período 2018.

La controversia que se origina entre las excesivas prácticas corruptas vinculadas a Panamá y los resultados de crecimiento favorables para la economía panameña se pueden explicar basándonos en los resultados de investigaciones académicas que indican que en el corto plazo la corrupción es un medio de promoción de crecimiento económico, pero en el mediano a largo plazo los impactos negativos de la corrupción se manifiestan mediante altos niveles de desigualdad y un crecimiento más lento.

Para inicios del período 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) pronosticó un crecimiento económico del país al cierre del 5.8%. No obstante, el MEF actualiza la proyección de crecimiento en octubre 2017 y se reporta un crecimiento del 5.5%, el cual se encuentra 0.3 puntos básicos por debajo de lo esperado a inicios del 2017. Las proyecciones del Banco Mundial (BM) se mantienen en un 5.4% mientras que el FMI, en su Informe Perspectivas de la Economías Mundial 2017, indica un 5.3%.

El BM, en su artículo ‘Combating Corruption' (2017), reporta que negocios e individuos pagan aproximadamente el 2% del PIB mundial ($1.5 mil millones) en concepto de soborno y que la corrupción se presenta por medio de diversas conductas. Cifra reafirmada por el FMI, quien reporta que los sobornos obtenidos en concepto de comisiones son el incentivo para que se destinen fondos públicos a inversiones costosas que generan mayor renta a las instituciones e individuos corruptos y se destinen menos fondos a proyectos de ayuda social. En un estudio sobre corrupción, deuda pública y crecimiento económico , se afirma la relación positiva que existe entre corrupción, proyectos de inversión y por ende el aumento de la deuda pública.

Según cifras reportadas por El CEPAL (Informe Preliminar Panorama Fiscal 2017), el déficit fiscal de la región Latinoamericana reporta un constante 3.1% del PIB (2016: 3.0% del PIB) y el nivel de deuda pública del Gobierno central un promedio constante de 38.4% del PIB (2016: 37.9%). Los aumentos de deuda pública fueron divergentes entre las economías observándose un déficit primario mayor como resultado de cambios en las tasas de interés. Panamá (-2.4% del PIB) junto con Costa Rica (-2.9% del PIB) se encuentran entre las economías de la región con altos déficits primarios para el período 2017 atribuible al alza de interés en los mercados internacionales. Por ende, para el período 2018 se podría esperar un aumento de la deuda pública panameña con el objetivo de servir los gastos en concepto de intereses más elevados. No obstante, el gasto no debería implicar una suma controversial que conlleve a una deuda insostenible dado que aproximadamente el 83% de la deuda pública panameña está contratada en instrumentos de tasa fija y el 97% del portafolio ha sido contratado en dólares americanos moneda utilizada en la economía panameña.

Para noviembre 2017, según las cifras reportadas por El MEF, la deuda pública panameña incremento un 9% vs diciembre 2016 (2017: B/ 24,465. 50 millones vs 2016: B/. 21,601.64 millones). No obstante, según cifras reportadas por el CEPAL, Panamá reportó ser una de las economías con menor variación de deuda pública en términos porcentuales del PIB en comparación al resto de la región (2017: 0 puntos porcentuales del PIB vs 2016: 0.3 puntos porcentuales del PIB).

Considerando la necesidad de financiamiento planteada (2017: B/. 1,896 millones) en el Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (MEF, 2016) y las cifras reportadas a noviembre 2017, la deuda pública al cierre del período 2017 podría presentar un alza del 10% aproximadamente en comparación al período 2016.

El incremento de la deuda pública es un tema de inquietud para la sociedad en general, no obstante indicadores económicos como deuda pública en términos del PIB revelan que Panamá tiene una posición bastante favorable reportando constantes cifras en términos de este indicador. Entre los años 2010 a 2016, según cifras reportadas en el Análisis de Sostenibilidad de Deuda Panamá (MEF, 2016), la deuda pública de Panamá en términos del PIB reporta un índice promedio del 40% y para el período 2017 un 39% (CEPAL, 2018). El BM declara que debajo de 77%, el indicador refleja la alta capacidad de una nación de servir su deuda pública haciendo uso exclusivamente de su producción para la cancelación de la misma.