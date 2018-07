Copa invierte $1,8 millones para ampliar centro práctico de pilotos en Panamá

En un acto protocolario en la ciudad de Panamá, Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, expresó que la ampliación al Centro de Capacitación, ubicado en Ciudad del Saber, permitirá a los pilotos entrenarse localmente en ese tipo de aeronave que se incorporará a la flota a partir de agosto.



"Queremos ofrecer a nuestros pilotos la posibilidad de entrenarse localmente con tecnología de última generación con el objetivo de ofrecer un servicio de clase mundial a nuestros pasajeros, así como oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores", indicó el ejecutivo de la empresa.



Agregó, que por el momento, la formación inicial en las naves lo efectuarán fuera de Panamá, dado que el simulador no estará listo hasta fin del 2018, ya que se prevé que empiece a operar en enero de 2019.



Sostuvo que el recinto que albergará a la Bahía de Simuladores, con capacidad para dos de ellos, contempla un área para salas de entrenamiento y salón de descanso en un espacio de 1.743 metros cuadrados, además proveerá un área peatonal para el disfrute de la comunidad e incluirá un diseño verde con su entorno.



La empresa detalló que ha realizado una inversión de 12 millones de dólares, para el nuevo simulador B737 MAX, lo que proporcionará a las tripulaciones una mejor experiencia con respecto a la operación de la segunda generación de Boeing.



Actualmente, el Centro de capacitación de vuelos de Copa alberga nueve simuladores: tres modelos B737NG, para entrenamiento de vuelo en aviones Boeing 737-800 Next Generation; uno E190, para entrenamiento en aviones Embraer E190; dos B737NG Cockpit Procedure Trainers y tres para entrenamiento de procedimientos virtuales.



En el sitio de instrucción, que opera desde 2006, se capacitan por año unos 1.150 pilotos y 2.200 auxiliares de cabina. Con el nuevo simulador, se estima incrementar la capacidad de entrenamiento del centro en un 25 por ciento.



La aerolínea, una de las más importantes de Latinoamérica y miembro desde 2012 de Star Alliance, transportó en 2017 a un total de 13,5 millones de personas, lo que representa un incremento del 7,1 por ciento con respecto al año interior.



Actualmente, opera un promedio de 350 vuelos diarios a través del Hub de las Américas, fundado en 1992 y ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá.



Además, la empresa es considerada como la aerolínea más puntual de Latinoamérica por la consultora estadounidense FlightStats y la cuarta más puntual del mundo por la británica Official Airline Guide (OAG).