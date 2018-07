El Consulado de Panamá en Shanghái promovió los servicios que brinda la AMP

Redacción Digital La Estrella

El Consulado General de la República de Panamá en Shanghái promovió ante distinguidas compañías pertenecientes a la industria marítima de la República Popular China, los servicios que brindan la Dirección General de Marina Mercante, la Oficina de Segumar Shanghái así como la Oficina de Documentación de la Dirección General de Gente de Mar, en el foro realizado en el Ocean Hotel.

“Actualmente se está promoviendo el abanderamiento de nuevas naves para incrementar flota mercante panameña, la más grande del mundo. Las compañías presentes mostraron su complacencia en tener la presencia de un Consulado de Marina Mercante en China, toda vez que les facilita los trámites que requieren sus naves, además los pagos que se realizan en el Consulado se pueden hacer tanto en dólares como en RMB (Chinese Yuan)”, señaló el Cónsul General, Nicolás A. Saval, quien fue el encargado de realizar la presentación a los representantes de reconocidas empresas que participaron del foro, entre las cuales estuvieron:

GMCG CYPRUS, GMCG CHINA, China Classification Society, Everest Shipping Pte Ltd, Shanghai Bestway Marine, GoldenKing Ship Management Co,.Ltd, Rightway Shipping Services Company Limited, The Shanghai Ship Broker Club, Shanghai Zhenhua Shipping Co., Ltd., Shanghai Ocean Shipping Co., Ltd., COSCO Shipping Lines Co., Ltd., Greathorse International Ship Management Co.,Ltd, Chipol International Ship Management Co,.Ltd, Shanghai Newseas Navigation Co.,Ltd, Shanghai Yuhai Shipping Company, All-Win Maritime Insurance Consultant & Service Co.,Limited, PG shipmanagement pte, Ltd.

Se abordaron diferentes temas, como los siguientes: un recuento de la importante e impecable trayectoria, que ilustra el desarrollo, la evolución y fortalecimiento de la Marina Mercante panameña en el transcurso de estos 100 años, en el cual se resaltan diversas distinciones y reconocimientos internacionales; las innovaciones tecnológicas para la eficiencia y rapidez del servicio adoptadas por la AMP en materia de documentación de buques y de gente de mar.

Es importante resaltar, que con este Consulado General, ubicado en Shanghái, el Registro de Buques de Panamá cuenta con la Oficina número 14, de la Red de Oficinas Técnicas de Documentación de Buques (SEGUMAR), la cual brinda los mismos servicios que ofrece la sede de SEGUMAR en Panamá, permitiendo a los usuarios del Registro, en el Continente Asiático solicitar la emisión de los certificados y autorizaciones especiales requeridas por los buques de acuerdo a las regulaciones internacionales.

